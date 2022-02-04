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Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

Nestle, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen çikolataları piyasadan çektiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Firmadan yapılan açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.

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