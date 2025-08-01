Nestle ortaklığına dev destek! Goldman Sachs, 15 milyar Euro değerleme ile yatırım yapacak

Goldman Sachs, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners’ın en büyük işlemlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Financial Times’ın (FT) haberine göre, Goldman’ın varlık yönetimi birimi, PAI'nin oluşturduğu bir devam fonunun liderliğini üstlenerek dondurma üreticisi Froneri’ye yatırım yapacak. Anlaşmanın, 15 milyar Euro değerleme üzerinden Eylül ayında tamamlanması bekleniyor.

Froneri, Nestlé ve PAI’nin 2016 yılında ortak girişim olarak kurduğu bir şirket. Aradan geçen sürede büyük bir ivme yakalayarak Unilever’in sahibi olduğu Magnum’dan sonra dünyanın en büyük ikinci dondurma üreticisi konumuna yükseldi.

Şirket, ABD pazarında Häagen-Dazs, Oreo ve Cadbury gibi ikonik markalarla faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda büyük bir beyaz etiket (private label) iş koluna da sahip. 2019 yılında 2,6 milyar euro olan Froneri’nin geliri, 2024 yılı itibarıyla 5,5 milyar euro seviyelerine ulaştı.

Devam fonları trendi güçleniyor

Söz konusu yatırım, özel sermaye dünyasında son yıllarda giderek popülerleşen “devam fonu” uygulamasının yeni bir örneği. Bu araçlar, yatırımcıların portföylerindeki şirketlerde daha uzun süre pay sahibi olmalarına imkân tanıyor.

PAI, 2019 yılında Froneri’deki yüzde 50 hissesinin bir kısmını böyle bir devam fonuna aktarmıştı. Yeni anlaşma ise, Froneri için ikinci devam fonu yatırımı olacak.

Bu büyük yatırım, PAI’nin Froneri üzerindeki kontrolünü sürdürmesini sağlarken, Goldman Sachs gibi dev bir finans kuruluşunun desteğiyle şirketin büyüme hedeflerini daha da ileri taşıyacağı öngörülüyor.