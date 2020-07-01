Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimine Hüseyin Necdet Kalkan atandı

01 Temmuz 2020

Kasım 2017’den bu yana Nestlé Türkiye Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Necdet Kalkan, 1 Temmuz 2020 itibarıyla Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimi Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Atamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hüseyin Necdet Kalkan, lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede MBA derecesi aldı. Dört yıllık satış ve ticari pazarlama tecrübesinin ardından 2006 yılında Zincir Mağazalar Müdürü olarak Nestlé’ye katıldı. Müşterilerle kurduğu etkili iş birlikleriyle Nestlé’nin bu alandaki büyümesine önemli katkılar sağlayarak, 2011 yılında tüm Türkiye’deki Ulusal Zincir Mağazalar Kanalından sorumlu Satış Direktörlüğü pozisyonuna getirildi. Bu görevinin ardından 2015’te Nescafé İş Birimi’nde Nescafé Gold, Nescafé Classic ve Nestlé Coffeemate kategorilerinden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak görevlendirilen Kalkan, Kasım 2017’de Nestlé Türkiye Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürlüğüne terfi etti. Son 3 yılda ekibiyle birlikte kurduğu başarılı kahvaltılık gevrekler stratejisi ve bu stratejiyi ticari planlarla uygulamasıyla hem büyüme hem de kârlılık oranını artırdı. Necdet Kalkan, 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimi Genel Müdürlüğü görevinde şirketin büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacak."

Kaynak: AA