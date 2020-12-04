Nestlé Türkiye, ‘Sağlıklı Adımlar’ projesi ile yılda 100 bin öğrenciye ulaşacak

ZEHRA ORUÇ / BURSA

Pandemi sürecinde, Sağlıklı Adımlar proje içeriğini 23 Nisan 2020 itibariyle web sitesi üzerinden erişime açtıklarını söyleyen Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, Sağlıklı Adımlar Projesi ile Ortak Değer Yaratma anlayışları kapsamında, 2030 yılına kadar dünyada 50 milyon çocuğun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olma amaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini aktardı.

Gelecek nesillerin dengeli beslenme alışkanlıklarını benimseyebilmesi için Türkiye’de 8 yıldır çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bornemann, "İlerleyen yıllarla beraber daha fazla çocuğun hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecinde, sağlıklı geleceğe katkıda bulunma hedefimize hep birlikte yürümek için, proje içeriklerimiz web sitesine yüklendi. Böylece, sadece proje kapsamındaki okulların değil, tüm Türkiye’deki öğretmenlerin ve öğrencilerin erişimine açıldı. Web sitesinde sadece bir ayda yüzde 525 kayıt artışı oldu. Çalışmanın bu denli büyük bir ilgi görmesi, yeni hedeflerimizi belirlerken en iyi yol göstericimiz oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 100 bin öğrenciye erişmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Projenin başarısı 8 yılın rekorunu kırdı

Projenin 2019-2020 yılında rekor bir başarıya ulaştığını da söyleyen Ansgar Bornemann, şunları aktardı: “2012 yılından beri sürdürdüğümüz Sağlıklı Adımlar Projemizin olumlu sonuçlarının yıllar içinde arttığını gözlemlemek gurur verici. Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının, bu sene öğretmenler üzerinde yapılan güncel test sonuçlarına göre, Sağlıklı Adımlar projemizde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde bilgi düzeyinde yüzde 41 artış ile 8 yılın en yüksek oranını yakaladık. Bu sonuçlar, projenin başlangıcından bu yana bilgi seviyesindeki en yüksek artış oranını elde ettiğimizi gösteriyor.”

2030 yılına kadar dünyada 50 milyon çocuğun sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmayı taahhüt eden Nestlé’nin, 86 ülkede yürüttüğü “Nestlé for Healthier Kids - Daha Sağlıklı Çocuklar için Nestlé” programı ile bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çocuğa ulaşıldı. Bu küresel sosyal sorumluluk inisiyatifi Türkiye’de, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Sağlık Adımlar Projesi başlığı altında yürütülüyor.