Nestle Türkiye’de CEO değişikliği

Daha çevik bir iş modeli oluşturulması hedefiyle faaliyetlerine, yeni bir bölge yapılanmasıyla devam etme kararı alan Nestle, Nestle Türkiye’de üst düzey göre değişimi gerçekleştirdi.

2022 yılı itibarıyla uygulamaya geçecek yapısal değişiklik doğrultusunda, Nestle Türkiye CEO’su olarak görev yapan Yasser Abdul Malak Asya, Okyanusya ve Afrika Bölgesi'ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin Genel Müdürü olarak atandı

. Önceki deneyimleri dolayısıyla ilgili bölgeyi çok yakından tanıyan Yasser Abdul Malak, Türkiye’deki koltuğunu ise Nestle bünyesinde 27 yıldır üst düzey pozisyonlara liderlik eden Leszek Wacirz’e devretti.

Son olarak Nestle Güneydoğu Pazarı (Adriyatik, Bulgaristan, Romanya) Genel Müdürü ve Romanya Ülke Müdürü olarak görev yapan Wacirz, Türkiye’deki görevine 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. Wacirz, Nestle Türkiye’nin yönetiminden sorumlu olacak.