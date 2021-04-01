Nestle Türkiye’de üst düzey görev değişimi

Nestle Türkiye Genel Müdürlüğü görevini iki yıldır yürüten ve Mart 2021 itibarıyla emekliye ayrılan Ansgar Bornemann, koltuğunu Yasser Abdul Malak’a devretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2021 itibarıyla yeni görevine başlayan Yasser Abdul Malak, Nestle’nin İsviçre’deki merkezinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Sütlü İçecekler İş Birimi Liderliğini yürütüyordu. Nestle bünyesinde 22 yıldır çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev yapan Yasser Abdul Malak, bundan böyle Nestle Türkiye’nin yönetiminden sorumlu olacak.

Lübnan doğumlu Yasser Abdul Malak, Beyrut Lübnan Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans derecesine sahip. Kariyerine 1997 yılında Publi-Graphics Reklamcılık Grubu'nda başlayan ve yöneticilik görevlerinde bulunan Yasser Abdul Malak, Nestle Suudi Arabistan Ticari Pazarlama Müdürü olarak 1999 yılında Nestle bünyesine katıldı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Güney Afrika'da çeşitli ticari pozisyonlarda bulundu. 2012 yılında İran’da Nestle Ülke Yöneticisi pozisyonunu devraldı. 2015 yılında Mısır’da Nestle Doğu Afrika Bölgesi Genel Müdür ve CEO’luk görevini yürüttü. 2018 yılında Nestle İsviçre’de Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Sütlü İçecekler İş Birimi Lideri olarak görevlendirildi.