Nestle, Türkiye’deki fabrika sayısını 5’e çıkardı

İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle, Nestle Health Science çatısı altında, Bursa Karacabey’de enteral beslenme ürünleri fabrikasını hizmete aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Sayın Vahit Kirişci ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu’nun katılımlarıyla hizmete alınan fabrika, Nestle’nin Türkiye’deki beşinci fabrikası oldu. Tesis, sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisi kapsamında 433 milyon TL yatırımla hayata geçirildi.

“Nestle’nin global birikimini Türkiye’ye taşıyacağız”

Fabrikanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Nestle Türkiye CEO’su Leszek Wacirz, Nestle’nin, dünyanın 186 farklı ülkesinde 150 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 116 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Son yıllarda Ar-Ge gücünü Türkiye’de yerli üretim yapmaya yönlendirdiklerini ve uzun dönemli iş stratejilerinde yerlileşmeye odaklandıklarını belirten Wacirz, “Nestle’nin global birikimini ve bilimsel araştırma gücünü Türkiye’ye taşıyacak adımlarla, yerel hammadde kullanarak üretim yapabileceğimiz yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, Nestle’nin küresel çapta en dinamik iş birimlerinden Nestle Health Science’ın Türkiye’ye kazandırdığı ilk enteral beslenme fabrikasını açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

“Üretimin yüzde 63’ünü Türkiye’de yapacağız”

Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz, Nestle Health Science’ın 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı” kapsamında ürünlerinin yerlileştirilmesi çalışmalarını 2 yıl önce başlattığını aktardı.

Yerlileşmenin ilk adımı olarak Balıkesir’de sözleşmeli üreticide üretilen enteral beslenme ürünlerini Mart 2021 tarihinde piyasaya sunduklarını anlatan Yaz, devamında şunları kaydetti: “Nestle’nin Bursa Karacabey üretim yerleşkesinde bulunan fabrikamız, Türkiye’de yerli üretim yapmak için enteral beslenme alanına özel inşa edilmiş ilk fabrika olması açısından büyük önem taşıyor. Halihazırda faaliyete geçen ve ilk ürünlerini hasta ve sağlık profesyonelleri ile buluşturan, yıllık 9 bin ton üretim kapasitesine sahip Nestle Health Science fabrikası, gelecek yıl gerçekleştirilecek kapasite artışı ile iki kat üretim hacmine ulaşacak. 2020 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı teşvik ile hayata geçirdiğimiz fabrikamıza yaptığımız yatırım tutarı 433 milyon TL’ye ulaştı. Mayıs 2022’de ilk onaylı ürünlerimizi doktor ve hastaların hizmetine sunduğumuz fabrikamızda, önümüzdeki sene toplam 8 farklı ürün grubuna ait 29 enteral beslenme ürünü üretilecek. Böylelikle Nestle Health Science Türkiye’nin enteral beslenme ürünleri üretiminin yüzde 63’ü Türkiye’de yapılacak. Fabrikamız, üstün teknolojisi ve güçlü alt yapısıyla, Nestle Health Science’ın ürün geliştirme üssü olmaya aday konumda.”