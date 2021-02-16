Nestle ve Starbucks’ın küresel iş birliği Türkiye'de faaliyete geçti

Nestle, kahve zinciri Starbucks ile yaptığı küresel anlaşmanın akabinde, Starbucks markasını Türkiye’deki tüketici ürünleri ve gıda hizmeti kanallarında genişletmek üzere harekete geçti. Nestle’nin iki iş birimi Nestle Professional ile Nestle İçecekler’in öncülüğünde iş birliğinin ilk faaliyetleri başladı.

Nestle, 2018'de Starbucks ile küresel iş birliği anlaşmasına imza atarak Starbucks markalı ürünlerin ev ve sonra da ev dışı tüketim kanallarında satış, pazarlama ve dağıtım haklarını almıştı.

Nestle'den yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın, Nestle İçecekler İş Birimi liderliğinde yürütülen ayağında Nestle Türkiye, Starbucks premium kahve karışımları ve Starbucks öğütülmüş kahve olmak üzere, portföyüne iki yeni kategori ekledi. Starbucks kahve kategorisinde yer alan öğütülmüş kahvelerin yanı sıra premium kahve karışımları da Türkiye’de ilk kez tekli paket formatında Migros’larda satışa sunulmaya başladı.

Nestle Professional, 450 noktada Starbucks ürünleri sunacak

İş birliğinin diğer ayağında, Nestle'nin ev dışı tüketim alanında faaliyet gösteren Nestle Professional İş Birimi, Starbucks ürünlerini gıda hizmeti veren ev dışı tüketim noktalarında da sunacak. Şirket, Eylül 2020’de Starbucks markalı kahve ürünlerinin gıda hizmeti veren alanlarda pazarlama haklarını devralarak süper premium kahve köşeleri ile benzin istasyonu ve ofis kanalında 253 noktada, kahve severlere self servis hizmeti vermeye başladı. Ayrıca, Nestle Professional; otel, hastane ve eğitim gibi kanallarda Starbucks kahvesi sunan 197 ev dışı tüketim noktasında ürün ve çözümler ile destek sunacak.

"Türkiye ilklere ilham veren bir ülke"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, “Nestle olarak globalde 150 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 115 yıldır faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Türkiye her zaman Nestle dünyasının ilklere ilham veren ülkelerinden biri oldu. Starbucks ile küresel düzeyde imzalanan lisans anlaşmasının faaliyete geçirilmesinde de önceliklerimiz arasında yer aldı. Dünyanın ilk Antep fıstıklı çikolatasını ürettiğimiz bu coğrafya şimdi ise, Türk damak tadına uygun olarak tekli paket formatında üreteceğimiz kahve karışımlarına ev sahipliği yapacak. Bu anlaşmalar sayesinde hem çok sevilen Starbucks ürünlerinin süpermarket ve ev dışı tüketim kanallarında erişilebilirliğini artıracağız hem de portföyümüzün iki yeni kategorisini Türk halkına sunacağız." dedi.