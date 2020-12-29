Nestle Waters Türkiye’de üst düzey atama

Nestle Waters Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Michel Beneventi getirildi. Beneventi, Türkiye'deki görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.

Dünyada Nestle çatısı altında çeşitli roller üstlen, son olarak Nestle Waters İngiltere’nin Genel Müdürü olarak görev alan Beneventi, Nestle kariyerine 1998 yılında Finans & Kontrol - Sanpellegrino İsviçre ekibinde başladı.

Kariyer yolculuğunda, Nestle Waters Avrupa’nın CFO görevini üstlenmek de dahil olmak üzere Finans & Kontrol bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Henniez Group'un Nestle Waters İsviçre'ye entegrasyonunu yöneten ve 2008'de Ülke İş Birimi Yöneticisi olan Beneventi, 2017 yılında Nestle Waters İngiltere Genel Müdürlüğü görevine atanmadan önce ise 2014'te Nestle İngiliz-Hollanda Karayipleri Ülke Müdürü olarak görev aldı.