Nestlé'deki skandal ayrılık getirdi: CEO Laurent Freixe görevden alındı

Nestlé, CEO Laurent Freixe’in görevden ayrıldığını duyurdu. Şirket, bu ayrılığın Freixe’in iş ahlakı kurallarını ihlal etmesi üzerine başlatılan soruşturmanın ardından gerçekleştiğini açıkladı.

Nestlé Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent’e Nestlé’deki uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Freixe, geçen yıl eylül ayında uzun yıllar CEO’luk yapan Mark Schneider’in yerine getirilmişti. Bu değişim, satışlarda yaşanan durgunluğu aşmak ve şirketin büyümesini yeniden canlandırmak amacıyla yapılmıştı.

Yeni CEO Navratil oldu

Nestlé, CEO’luk görevine Philipp Navratil’in getirildiğini duyurdu. Atamanın ardından konuşan Navratil, “Yönetim Kurulu’nun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum. Nestlé’yi geleceğe taşımak sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir ayrıcalık. Şirketin stratejik yönelimini ve performansını artırmaya yönelik mevcut eylem planını tamamen benimsiyorum” dedi.

Navratil ayrıca, Yönetim Kurulu, Başkan Paul Bulcke ve Başkan Adayı Pablo Isla ile yakın çalışarak icrayı hızlandırmayı ve değer yaratma planını ileri taşımayı dört gözle beklediğini vurguladı.