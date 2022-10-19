Nestle’den onarıcı tarıma 1 milyar İsviçre Frangı yatırım

Nestle, 2050’ye kadar ‘Net Sıfır’ emisyona ulaşma taahhüdü doğrultusunda geçen yıl hayata geçirdiği ve onarıcı tarım uygulamalarına odaklanan ‘Generation Regeneration’ yolculuğuna devam ediyor. Kahve ve çikolatalarında kullandığı hammaddelerin sürdürülebilir tarım uygulamalarından elde edilmesini hedefleyen Nestle, Nescafé liderliğinde 2010 yılında hayata geçirdiği Nescafé Planı’nı 2030 yılına uzanan stratejik bir çalışmayla genişletti. Bu kapsamda onarıcı tarıma 2030’a kadar 1 milyar İsviçre Frangı’nın üzerinde yatırım planlayan şirket, karbon emisyonunu azaltmak, kahve sektörünün gelecek nesiller için büyümesini sağlamak ve çiftçileri ihtiyaç duydukları becerilerle donatmak için onarıcı kahve tarımına geçişte çiftçilerle el ele verecek.

Hedef, 2030’a kadar kahvede yüzde 50 onarıcı tarım

Nescafé 2030 Planı ile kahve çiftçiliği üzerinde global ölçekte gerçek bir etki yaratmayı amaçlayan Nestle, yeni uygulamalarıyla tarım arazilerinin korunmasına, biyoçeşitliliğin geliştirilmesine ve ormansızlaştırmanın önlenmesine katkıda bulunacak. Sürdürülebilir kahve çiftçiliği uygulamalarına geçişte çiftçilere eğitim olanağı, teknik yardım ve yüksek verimli kahve fideleri sağlayacak. Temin ettiği kave çekirdeklerinin 2030’a kadar yüzde 50’sini onarıcı tarım uygulamalarından sağlama hedefini benimseyen şirket, yeni tarım uygulamalarını değerlendirmek üzere de çiftçilerle birlikte çalışacak. Bu kapsamda kahvesinin yüzde 90’ını temin ettiği 7 kilit menşe ülke olan Brezilya, Vietnam, Meksika, Kolombiya, Fildişi Sahili, Endonezya ve Honduras’a odaklanacak. Nescafé, karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasını sağlamak için kahve çiftliklerinin içerisine ve çevresine 2026 yılına kadar 20 milyon ağaç dikecek.

Kahve üretiminde onarıcı tarım canlandırılacak

Onarıcı tarımın, Nestle’nin Net Sıfır yol haritasında kilit bir alan olduğunu belirten Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, şunları söyledi: “Geçen yıl, sürdürülebilirliğin ötesine geçmek amacıyla ‘Generation Regeneration’ başlığı altında küresel bir yolculuk başlattık. Nescafé 2030 Planı, bu yolculuğun önemli bir parçası. Planın merkezinde yer alan onarıcı tarım, karbonu toprakta yakalayarak atmosferden karbondioksit çekilmesine ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Gezegeni iyileştirme ve onarma amacımızı destekleyen bu plan ile kahve üretiminde onarıcı tarımı canlandıracak, toprak sağlığını ve verimliliğini artıracağız. Böylece hem çevreye olan etkimizi azaltacak hem de çiftçilerin refahına katkıda bulunacağız.”

“Operasyonlarımızı optimize ediyoruz”

Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimi Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan ise, şunları kaydetti: “Nescafé olarak küresel kahve çiftçiliği üzerinde gerçek bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Kahvenin çevre ve doğa üzerinde pozitif bir etki yaratmasını istediğimiz kadar, geçimini kahveden sağlayan çiftçilerin de sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesini ve kalkınmasını istiyoruz. Bu amaçla global olarak sürdürülebilir adımlar atarak 10 yıllık sürecini geride bıraktığımız projenin kapsamını genişleterek, küresel çapta Nescafé 2030 Planı’nı oluşturduk. Onarıcı tarım uygulamalarına geçmelerine yardımcı olmak için çiftçilerle birlikte çalışıyor, onlara eğitim, teknik yardım ve yüksek verimli kahve fidanları ile iyileştirici çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu şekilde değer zincirimizi yeniden tasarlayarak Net Sıfır hedefine doğru toprağı karbondan arındırıyor ve iklim değişikliğiyle mücadele için operasyonlarımızı optimize ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın kahve tarımıyla birlikte çevre ve tüm dünyanın iyi yönde değişimine yardımcı olacağına inanıyoruz.”