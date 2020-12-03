Nestle'den yeşil dönüşüm için 3,6 milyar dolarlık yatırım

İsviçreli gıda ve içecek üreticisi Nestle, gelecek beş yıl içinde sıfır karbon salınımı hedefine yönelik olarak 3,6 milyar dolar yatırım yaparak yeşil enerjiye dönüşümünü tamamlamayı planladığını duyurdu.

Nestle'den yapılan açıklamada, çiftçiler ve üreticiler ile işbirliğine gidilerek, yüz milyonlarca ağaç dikileceği ve sürdürülebilir kaynaklara geçişi 2025 yılında tamamlayarak "canlandırıcı tarım" uygulamalarına başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada yapılacak yatırımım operasyonel ve yapısal kaynaklardan elde edileceği belirtildi.