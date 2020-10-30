Nestle'nin Bursa'daki yeni fabrikasının temeli atıldı

30 Ekim 2020



Global gıda devi Nestle, Türkiye’nin ilk medikal beslenme fabrikasının temelini Bursa'da attı. Temel atma töreni, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çok sayıda Bakanlık temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşma yapan Bakan Varank, Nestlé Türkiye’nin yeni yatırımına ilişkin şunları söyledi: “Bu tesis, Nestlé’nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin'de buna benzer bir yatırımı bulunuyor. Çin'den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, Bursa’da kuruyorlar. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63’ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek.”



Medikal beslenme yerlileşiyor



Nestlé’nin 114 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ifade eden Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, Nestlé’nin Türkiye’deki 5. fabrikası olacak yeni yatırımın önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi. Yeni fabrikada üretilecek medikal beslenme ürünlerinin yurt dışına ihraç edileceğini söyleyen Bornemann, “Oral medikal beslenme ürünlerimizin üretiminin yüzde 100’ünü bu topraklara taşıyarak, halihazırda yurtdışından temin edilen ürünlerin büyük bir kısmını yerel olarak üretmiş olacağız. Bununla birlikte, fabrikamızın faaliyetlerine başlamasının ardından, bu topraklarda üretilen ürünlerin, dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesine öncülük edecek, ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol daha üstleneceğiz” şeklinde konuştu.





Üç yılda 250 milyon TL



Temmuz 2007’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren Nestlé Health Science, medikal beslenme ürünlerini Türkiye’de yerel olarak ilk kez bu yıl üretmeye başladı. Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz: “Türkiye’de, geçen yıldan beri başlattığımız yerel üretim çalışmalarımız 10. Kalkınma Planı çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı’na dayanıyor. Bu kapsamda iki adım attık. Bunlardan ilki, Balıkesir’de sözleşmeli bir üreticimiz ile 2020 yılında üretime başlamamız oldu. Türkiye’de medikal beslenme ürünlerini yerel olarak üretmeye öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada temelini atacağımız fabrikamız ise yerlileştirme hareketinin ikinci adımı olarak hem Nestlé Health Science hem de Türkiye için tarihi bir değer taşıyor. Program doğrultusunda açılan yeni fabrikamız ile medikal beslenme ürünleri üretiminde yeni bir dönemin başlatılmasına öncülük edecek, ilgili tüm teknoloji birikimini ülkemize transfer edeceğiz” dedi.



Ağustos 2021’de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet olmak üzere tüm oral medikal beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrika, aynı zamanda ürün geliştirme üssü olacak.

Kaynak: AA