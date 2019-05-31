Net Holding'in Milli Piyango'ya ilgisi sürüyor

31 Mayıs 2019

Milli Piyango'nun bundan önceki yıllarda yapılan ancak Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesiyle rafa kaldırılan özelleştirme ihalelerine katılmış olan Net Holding, olası yeni bir Milli Piyango ihalesi dahil şans oyunu işletmeciliğine ilgisinin sürdüğünü belirtti.

Net Holding tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'in bu ay başında basında yer alan, Milli Piyango'nun işletme hakkı devri için Haziran ayında ihaleye çıkalacağı ifadesine atıfta bulunularak, "Piyango İşletmeciliğinin tüm dallarını kapsayacak şekilde, Türkiye Milli Piyangosu'na (Net Holding'in) ilgisi de sürmektedir" denildi.