"Net işletme sermayesi ve nakit akışını bu dönemde çok önemsedik"

Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'in CEO Club Online Summit'in açılışında konuşan Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, 2020 yılına ilişikin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız Holding’in perakende konusunda yatırımları bulunan ve 65 bin çalışana sahip bir şirket olduğunu kaydeden Tütüncü, geçen yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan salgının hem dünya hem de Türkiye için bir sürpriz olduğunu ifade etti. Ağırlıklı olarak üretim ve perakende sektöründe çalışanların sağlığını korumanın oldukça komplike ve dikkat isteyen bir iş olduğunu kaydeden Tütüncü, bunu çalışanlarıyle hep birlikte başardıklarını aktardı.

Türkiye'de iş sürekliği konusunda salgın öncesinde başladıkları çalışmalarının olduğunu anlatan Tütüncü, şöyle konuştu: "Her sektörde her alanda 'önemli değişimlerde. önemli krizlerde nasıl iş sürekliliği sağlarız' diye yapmış olduğumuz çalışmalar bize bu sürece çok hızlı uyum sağlama imkanı verdi. Bir de teknoloji devrimi sürecinde olduğumuz için zaten 2019-2020 öncesi son 3 yıldır yoğunlukla odaklandığımız dijitalizasyonla ilgili çalışmalar da bizim için bu salgın döneminde ciddi fayda sağlayan konulardan bir tanesi oldu. Salgınla beraber en önemli konulardan bir tanesi iş süreçleri oldu. Bizim içinde bulunduğumuz perakende sektöründe ciddi üretim, satış ve dağıtım faaliyetleri var. Dolayısıyla işlerimizi dijitalizasyona uygun hale getirmek için ciddi bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarda büyük bir kısmını tamamladık. Her gün her dakika bunun üzerine odaklanarak daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Dijital değişime bu vesileyle öncelik verdik. Uzaktan çalışmada kısa sürede 65 bin çalışanımızın, ofislerimizin, çalışma alanlarımızın koronavirüsten daha güvenli hale getirilmesi için ciddi bir aksiyon aldık. Bu aksiyonları alırken çalışanlarımızı ve operasyonlarımızı güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi başardık. Bu süreç içerisinde esnekliğin, dayanıklılığın ve çevikliğin önemini bir daha görmüş olduk."

"Süreci en az kayıpla atlatmayı başardık"

Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde olan şirketlerinde bu çeviklik açısından çok ciddi tedbirler alarak bu süreci en az kayıpla atlatmayı başardıklarını dile getiren Mehmet Tütüncü, Şok ve istegelsin gibi iki perakende şirketinin daha önce başlatmış oldukları dijitalizasyon çalışmaları ile çok kolay bu sürece adapte olduklarını ve işlerini büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

Tütüncü, "Net işletme sermayesi ve nakit akışını bu dönemde çok önemsedik ve hala önemsemeye devam ediyoruz. 2021 yılı için de önemli konulardan bir tanesi. Katılımcı liderlik dediğimiz konularda şunu belirtmek isterim ki çalışanlarımızın üyesi olduğu sendikalarda, sendikalarla beraber kurduğumuz komitelerle de çalışanlarımızın bu süreci daha kolay atlatmaları ve bu süreç içinde faaliyetlerini devam ettirmeleri için katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla ciddi faydalar sağladık." diye konuştu.

2020 yılını 2019 yılına göre, çift rakamlı büyümelerle kapattıklarının altını çizen Tütüncü, "Bütçemizin üzerinde gerçekleşmeler sağladık. Holding olarak tüm bu zorluklara rağmen bizim için bütçe hedeflerimizi yerine getirdiğimiz bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.