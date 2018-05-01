Net Plastik, makine parkına robot sistemler entegre ediyor

01 Mayıs 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Mobilya ayakları, kulplar, klapalar ve bağlantı elemanları üreten Netaks, ayrıca beyaz eşya sektörüne de ocak ve ankastre düğmesi imal ediyor. Geniş ürün gamına sahip olan firma, yatırımlarını makine parkına yönelik yaparak, kapasiteyi artırmayı hedefliyor. 2017 yılında enjeksiyon bölümündeki makineleri tam otomatik hale getirmek için robot sistemler entegre ettiklerini belirten Net Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Hascandan, bu yıl ise makine parkının yüzde 25’inde geliştirme yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Yurt genelinde 10 bayilerinin bulunduğunu kaydeden Hascandan, halihazırda 15 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini verdi. Avrupa odaklı pazarlarda faaliyet gösterdiklerini ve ihracat portföylerini artırmak istediklerini dile getiren Murat Hascandan, bu kapsamda bayilik çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi. Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Murat Hascandan, bu doğrultuda koruma altına aldıkları 10 faydalı model ve patentin, ayrıca 23 adet endüstriyel tasarım tescil dosyasının bulunduğunu açıkladı.

Sektör sorunlarına da değinen Hascandan, kalifiye eleman sıkıntısının başlıca sorunları olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Bu konuda AB destekli eğitim programları ve program sonrası iş tecrübesi kazanımı için devlet destekli bir çalışma yürütülebileceği önerisinde bulunan Hascandan, “Ayrıca merdiven altı üretimlerde kalitesiz işçiliğe dayalı ucuz ve dayanıksız ürünler üretiliyor. Koruma altına almış olduğumuz ürünlerin muadilleri yapılıyor. Bu tarz durumlarda ürünlerimizin tasarım haklarını korumak adına patent yasasındaki yaptırımların arttırılması gerektiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.