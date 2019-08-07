Netaş, dijital dönüşüm ihracatı için Azerbaycan’da

07 Ağustos 2019

Dijital dönüşüm mimarı Netaş, bölgenin lider teknoloji markalarından olma hedefiyle yakın coğrafyalardaki yapılanmasını sürdürüyor. Bu kapsamda 1990’lı yıllarda telekomünikasyon altyapısını modernleştirdiği Azerbaycan’da ofis açan Netaş, bu sayede dijital dönüşüm süreci yaşayan Azerbaycan’daki rolünü artırmayı hedefliyor. Netaş Azerbaycan’da, özellikle bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine ağırlık verecek.

Netaş, yurtdışına hizmet ihracını artırmak amacıyla geçen Mayıs ayında da Cezayir’de bir şirket kurmuştu.

Bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine odaklanacağız

Netaş Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Serdar Urçar, “Netaş olarak, yaklaşık 30 ülkenin dijital dönüşüm sürecinde etkin görev alıyoruz. Potansiyel gördüğümüz pazarlarda da varlığımızı artırarak büyümemize devam edeceğiz. Mayıs ayında Cezayir’de bir şirket kurmuştuk. Şimdi de Azerbaycan’da bir ofis açtık. Aslında bu pazarlarda yıllardır hizmet veriyoruz, ancak bölgedeki liderlik hedefimize paralel varlığımızı daha da artırmak için ofislerimizi açtık.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, Azerbaycan’da petrol ve gaz sektöründen sonra en fazla yabancı yatırım alan ve ekonomide çeşitliliği artırmak amacıyla da devletin odaklandığı dört sektörden biri. Azerbaycan’ın modern iletişim altyapısını 1990’larda kurmuş bir şirket olarak ülkeyi yakından tanıyoruz. Bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine odaklanarak ülkede büyümeyi hedefliyoruz. Akıllı Enerji Ailesi Neos, Nova, akıllı etkinlik yönetim platformu Eventizer gibi özellikle kendi ArGe’mizden çıkan ürünlere öncelik vereceğiz. Ayrıca Türkiye’nin çok değerli startupları ile bazı çözümler yaratarak, ekosistemin gelişmesine de destek olacağız” diye konuştu.