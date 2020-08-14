Netaş, ilk yarıda satış gelirlerini yüzde 29 artırdı

14 Ağustos 2020

Netaş yılın ilk yarısında satış gelirlerini bir önceki aynı dönemine göre göre yüzde 29 artırarak, 727 milyon liraya ulaşırken, şirketin operasyonel giderlerinin yüzde 14 azalmasıyla FAVÖK'ü de pozitife dönerek 32 milyon lira oldu.

Netaş'ın ilk yarıda satış gelirlerini yüzde 29 ve müşteri sayısını yüzde 16 artırmasını değerlendiren CEO'su C. Müjdat Altay "2020 yılının ilk yarısında içinde bulunduğumuz pandemi dönemine rağmen, şirketimizin operasyonlarını verimli bir şekilde yönettik, müşterilerimiz ile olan işlerimizde derinleştik ve ana hissedarımız ZTE ile başlattığımız yerlileştirme projelerimizle iyi bir noktaya geldik. 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan iyileşme, ikinci çeyrekte de devam etti. Tüm bu çalışmalarımızın sonuçları finansal tablomuza da yansıdı ve satış gelirlerimiz yüzde 29 oranında arttı, FAVÖK ise pozitife dönerek 32 milyon lira olarak gerçekleşti." dedi.

Netaş, yılın ilk yarısında bir yandan müşteri portföyünü genişletirken, diğer yandan aldığı yeni projeler ile mevcut müşterilerde derinleşti. Yine bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Netaş'ın müşteri sayısı yüzde 16 arttı.

Netaş'ın satış gelirlerini artırmasında şirketin stratejik olarak büyüme hedefi olan test hizmetleri, yönetilen hizmetler ve telekom projelerinin önemli katkısı oldu.

Telekom, test ve yönetilen hizmetler büyümede başı çekti

C. Müjdat Altay, şu açıklamayı yaptı, "Bu yılın ilk altı ayında da test hizmetlerindeki hızlı büyümemize devam ettik. Finans ve sigortacılık alanlarında var olan test projelerimizi büyütürken, telekomünikasyon, online perakende ve kamuda yeni projeler kazandık.

Bu sayede bir önceki yılın aynı dönemine oranla test hizmetlerinde düzenli gelir getiren müşteri sayımız yüzde 50 arttı.

"Bilişim Destek Hizmetleri (BDH) şirketimiz ise ülkemizin en çok teknoloji desteğine ihtiyacı olduğu pandemi döneminde çalışmalarını büyük bir özveri ile kontrollü olarak sürdürdü" diyen Altay, "Saha ekiplerimiz, başta sağlık hizmetleri olmak üzere telekom, kamu ve finans servislerinin aksamaması için yoğun çaba sarf etti. Bu süre içinde hem telekom servisleri hem de garanti hizmetlerinde var olan sözleşmelerimizin kapsamını genişletirken, yeni projeler de üstlendik. Saha ve altyapı servislerimizde özellikle telekom ve kamu tarafında yeni sözleşmeler imzaladık.

"Ağ yönetimi ve siber güvenlik hizmetleri verdiğimiz yönetilen hizmetler alanında ise 2020 yılında yeni bir yapılanmaya giderek ekibimizi büyüttük. Yeni yapımızın da etkisiyle müşteri portföyümüz genişlemeye devam ederken aynı şekilde ciromuz da arttı. Özellikle pandemi döneminde siber güvenlik konusunun daha da fazla gündeme yerleşmesi ile birlikte bu alandaki hizmet çeşitliliğimizi artırdık. Mevcut siber istihbarat, pen test gibi servislerimize Fraud (dolandırıcılık) Yönetimini de ekleyerek, daha önce yer almadığımız sektörlerde de varlık gösterdik. Ulaşım, finans, enerji odaklı büyümemiz sürerken, perakende sektörü ve holdingler bazında da sunduğumuz hizmetlerde daha da derinleştik" dedi.

Yerlileştirme Netaş için her zaman birinci sırada

Altay, dünyanın en büyük telekomünikasyon teknolojileri şirketlerinden ZTE ile yılın ilk altı ayında telekomünikasyon alanında yerlileştirme çalışmalarına hız verdiklerini de belirterek, şöyle devam etti, "2019 yılında ZTE'nin FTTx fiber altyapı sistemleri ile başladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza 2020 yılında VDSL Modem, Fiber Modem ile devam ettik. Bir operatörümüz ile sabit çekirdek şebeke modernizasyon projesini hayata geçirdik. Yine mobil abonelere sunulan dijital servislerin testlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Son dönemde ise, IPTV teknolojisi üzerine odağımızı artırarak, operatörlere uçtan uca entegre bir IPTV çözümü sağlamak üzere yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Telekom operatörleri ile olan iş ortaklıklarımız derinleşerek büyümeye devam edecek."

Bilgi birikimimiz ile 5G için hazırız

"Dünyanın en fazla 5G patentine sahip şirketlerinden ana hissedarımız ZTE'nin global bilgi birikimi ve Türkiye'yi kendi baz istasyonunu kullanan ilk 4 ülkeden biri haline getiren ULAK'tan elde ettiğimiz Netaş tecrübesi ile 5G çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz" diyen C. Müjdat Altay, "Diğer yandan Avrupa Birliği ve Horizon Avrupa programı kapsamında 5G altyapı ve 5G şebekesinde kullanılabilecek yerli ürün ve ürün aileleri üzerine çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor." dedi.

(Kaynak: Foreks)