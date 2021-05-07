Netaş, iştiraki NetRD'yi 11,6 milyon dolara sattı

Netaş, yüzde 100 sermayesine sahip olduğu NetRD'nin paylarının 11,6 milyon dolara MERA Switzerland AG'ye satıldığını duyurdu.

Şirket, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada NetRD'nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG'ye 8 milyon dolar özkaynak değeri ile satılmasına karar verildiği, kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değerinin net olarak tespit edileceğini açıklamıştı.

Son yapılan açıklamada ise kapanış işlemlerinin ardından hisse devrinin toplam 11,6 milyon dolar bedelle tamamlandığı belirtildi.