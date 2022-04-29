Netaş, Kron hisselerini sattı

Netaş, Kron’daki hisselerinin tamamını Zeynep Yenel Onursal’a sattı. Konuya ilişkin Kron’dan yapılan açıklamaya göre, satış sürecinde Netaş ile taraflar arasında satın alma bedeli hisse başına 36,5 TL olarak belirlendi.

Daha önce Kron’un yüzde 10 A hissesine sahip olan Netaş Telekomünikasyon, bu satış işleminden 30 milyon 469 bin 944 TL kâr açıkladı.

Satış işlemine ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, “2013 yılında Kron'la ortaklık kuran ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Netaş ile geçtiğimiz 9 yıl boyunca ortaklığımızı başarılı ve uyumlu bir şekilde devam ettirdik. Bu dönemde Kron küresel bir firma olma yolunda önemli gelişmeler göstermiş Türkiye’nin yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu’da yer alan birçok müşterisine yaptığı satışlarla kendi alanında dünyanın sayılı şirketlerden biri oldu. Netaş yönetimine bu dönemdeki katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de ürünlerimizi daha ileri özelliklerle donatmak ve küresel pazarlarda daha etkin olabilmek için stratejik adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni ortaklık yapımızın küresel hedeflerimize doğru hızlı hareket edebilmek ve rekabet gücümüzü artırmak için gerekli fonları yaratmak konusunda çok faydalı olacağına inanıyor, başta çalışma arkadaşlarımız ve yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kron Genel Müdürü Mete Sansal da, şunları kaydetti: “Netaş’a geçtiğimiz yıllarda büyümemize verdiği katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olarak küresel pazarlardaki etkinliğimizi artırarak devam ettireceğimizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yüzde 100 yerli bir şirket olarak çok önemli işler yapmaya devam ederken, ülkemizin siber güvenliğinin güçlendirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız.”