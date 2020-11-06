Netaş, satış gelirini 1.1 milyar TL’nin üzerine çıkardı

06 Kasım 2020

Netaş, 2020 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarını açıkladı. Buna göre Netaş, ZTE ile birlikte özellikle telekom pazarındaki büyümesinin de etkisiyle satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 1 milyar 119 milyon TL’ye, FAVÖK marjını yüzde 3,9’a, kârını ise 43,1 milyon TL’ye yükseltti.

Yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçları değerlendiren Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, pandemi ve piyasalardaki çalkantılara rağmen üçüncü çeyrekte de operasyonel verimliliği artırdıklarını ve istikrarlı büyümelerini sürdüklerini söyledi. Bu sayede hem satış gelirlerinde büyüme hem de FAVÖK’te artış elde ettiklerini kaydeden Atalay, "Bu dönemde kamu ve özel sektör kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinde iş ortağı olarak etkinliğimizi sürdürdük. ArGe’mizin köklü bir kası olan telekom alanında ZTE ile atılımlarımıza devam ettik. Yerlileştirmenin yanı sıra, IPTV gibi ileri telekom teknolojilerine odaklandık. Önümüzdeki dönemde ZTE ile özellikle telekom teknolojileri alanında işbirliğimizi daha da derinleşerek, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında büyümemizi sürdüreceğiz.” dedi.

"Yeni nesil teknolojiler ve yerlileştirme çalışmalarıyla büyüyeceğiz"

Büyümede, telekom sektöründe üstlendikleri internet erişim ürünleri ve internet altyapı projelerinin etkisinin olduğuna da işaret eden Müjdat Altay, şunları söyledi: “ArGe organizasyonumuz bünyesinde telekom operatörleri için geliştirdiğimiz yazılım çözümleri ile sunduğumuz çeşitlendirilmiş hizmetler, telekom pazarındaki satış hacmimizi artırdı. 2019 yılında ana hissedarımız ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri ile başladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza 2020 yılında VDSL Modem, Fiber Modem (Home Gateway) ile devam ettik. Bir operatörümüz ile sabit çekirdek şebeke modernizasyon projesini hayata geçirdik. Yine mobil abonelere sunulan dijital servislerin testlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Son dönemde ise, ZTE ile birlikte yerlileştirme faaliyetlerimizin yanı sıra, yeni nesil IPTV platformu gibi ileri teknolojilere odaklanarak, telekom pazarında etkinliğimizi daha da artırmayı hedefledik.”

"Dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ettik"

Netaş’ın kendi ArGe yetkinlikleri ile kamu ve özel sektörde dijital dönüşüm, yazılım geliştirme, iş zekası ve analitiği gibi projelerle büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye devam ettiğini anlatan Altay, “Bu dönemde, sistem entegratörü yetkinliğimizle Adalet Bakanlığı’nın dijital dönüşümünde etkinliğimizi daha da artırırken, metro, tren gibi ulaşım sektöründe de projeler üstlendik. Yine Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası markalar, online ticaret siteleri ve holdinglerin dijital dönüşüm süreçlerinde rol almayı sürdürdük.” diye konuştu.

Test ve yönetilen hizmetler büyümede başı çekti

Bu dönemde Netaş ArGe çatısı altında Visium test ürün ailesiyle geliştirilen “Katma Değerli Test Yazılımları” çözüm portföyünü genişlettiklerini kaydeden Altay, başta finans ve telekom olmak üzere test hizmetleri alanında müşteri sayısını artırarak bu alandaki hızlı büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti. Ağ yönetimi ve siber güvenlik hizmetlerini kapsayan “yönetilen hizmetler” alanında da önemli büyüme kaydettiklerini vurgulayan Altay, “Siber güvenlik alanında müşteri sayımızı ve derinliğimizi artırırken, Türkiye’nin en büyük havalimanlarından birini de portföyümüze kattık. Bilişim Destek Hizmetleri (BDH) şirketimiz ise, ülkemizin en çok teknoloji desteğine ihtiyacı olduğu pandemi döneminde çalışmalarını büyük bir özverili ile sürdürmeye devam etti.” şeklinde konuştu.

"Yerli Ar-Ge ürünleriyle ihracata devam ediyoruz"

Yurtdışı satışlarını geçen yıla göre yüzde 10 artıran Netaş’ın özellikle Cezayir, Kazakistan ve Katar pazarına odaklandığına işaret eden Altay, “Üçüncü çeyrekte de uluslararası pazarlarda ZTE ile telekom altyapısı üzerine projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Kazakistan’ın dijital dönüşümü çerçevesinde ZTE ile birlikte yeni projeler kazandık. Cezayir ve KKTC’de aldığımız projelerimizin kuruluşlarında da tamamlama sürecine geçtik. Bu pazarlarda kendi Ar-Ge’mizde geliştirdiğimiz akıllı etkinlik platformumuz Eventizer’ın ihracatında büyüme kaydettik. Öte yandan, NetRD şirketimizdeki 400 mühendisimizle, Kuzey Amerika’ya telekomünikasyon yazılımları ihraç etmeye de devam ettik.” açıklamasını yaptı.

"Yakın coğrafyanın yüksek teknoloji eğitim merkezi olmayı hedefliyoruz"

Kısa bir süre önce hayata geçirdikleri yüksek teknoloji eğitim merkezi n-telligent institute ile yakın coğrafyaya bilgi birikimi ihraç etmek istediklerini de belirten Altay, şunları kaydetti: “Türkiye’de ‘Netaş mühendis okulu’dur söylemini ekole dönüştürerek yüksek teknoloji merkezimiz n-telligent institute ile yarım asrı aşkın birikimimizi ekosistemimize açtık. n-telligent institute’un, sadece Türkiye’de değil bölgede de yüksek eğitim teknoloji merkezi olmasını hedefliyoruz. 53 yıldır güçlü Ar-Gemiz ile teknoloji ihracatı yaparken, şimdi de yüksek teknoloji eğitimlerimizi ihraç etmeye hazırlanıyoruz.”