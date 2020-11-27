Netaş'ın yeni CEO'su Ali Emir Eren oldu

Netaş, İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevine Ali Emir Eren'in getirildiğini açıkladı. Eren, Müjdat Altay’dan görevi 1 Ocak 2021 itibarıyla devralacak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin 27 Kasım 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı (CEO) Sayın C. Müjdat Altay'ın görevinden kendi isteği ile ayrılma talebinin kabulüne ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizin İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevini Sayın Ali Emir Eren'in devralmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ali Emir Eren kimdir?

Netaş'ın yeni CEO'su Ali Emir Eren, Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden MBA derecesi aldı. Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Türkiye’de başlayan Eren, daha sonra Almanya’ya giderek Deutsche Telekom Grubu’na katıldı ve çeşitli ülkeleri kapsayan yönetici pozisyonlarında 2008 yılına kadar görev aldı. Türk Telekom’a katılmak için Türkiye’ye dönen Eren, Türk Telekom International (TTI) satın alma sürecini ve TTI’nın Türk Telekom ile entegrasyon çalışmalarını, TTI Türkiye Genel Müdürlüğü ve Macaristan merkezli TTI Global’in CCDO’luğu çift sorumluluklarıyla yürüttü.