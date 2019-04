Netaş'tan İstanbul Havalimanı için 5 bine yakın erişim noktası

09 Nisan 2019

İstanbul Havalimanı kapsamındaki bilet satış hizmeti, vale ve otopark hizmetleri, uçuş bilgi ekranları, fiziksel güvenlik altyapısı ve kartlı geçiş sistemleri de dahil olmak üzere tüm hizmetlerin iletişim altyapısını Netaş’ın sunacağını belirten Selda Parın, bunun için 5 bine yakın erişim noktası kurduklarını belirtti. Parın, böylece tek bir alanda en fazla kişiye eş zamanlı olarak ulaşacak kablosuz iletişim altyapısı kurduklarını vurguladı.

“Havalimanında, alanında önde gelen firmalarla işbirliği yaptık”

Gerçekleştirdikleri ikinci projelerinin ise havalimanının veri merkezi bulut otomasyon sisteminin kurulumu olduğunu açıklayan Parın, “Tam yedekli olarak aktif-aktif çalışan iki adet ana veri merkezi kurduk. Bu altyapı sayesinde havalimanındaki işletmelere otomatik provizyonlama ile talep edilen kaynak sağlanabilecek. ERP entegrasyonu sayesinde işletmelerin kullanımları otomatik olarak faturalandırılacak. Örneğin uçağın hangi kapıdan kalkacağı, değişiklik olup olmadığı, uçağın nereye yanaşacağını belirleyen alan yönetim sistemi, santral sistemi, yolcuların en kısa sürede hizmet almasını sağlayacak sıra yönetim sistemi, otopark yönetimi, özel kampanya ve ayrıcalıklar sunan sadakat sistemi bu yapı üzerinde işleyecek” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı projesi kapsamında gerek İGA, gerekse tedarikçileriyle 100 bin saatlik çalışma gerçekleştirdikleri bilgisini veren Selda Parın, yürüttükleri projelerde Cisco, Dell EMC, VMWare, Micro Focus ve Hitachi gibi alanının önde gelen firmalarıyla çalıştıklarını anlattı.

Netaş olarak şu anda küresel ölçekte yaklaşık 120 teknolojik ürün ve hizmet tedarikçisinden oluşan iş ortağı ağlarının bulunduğunu belirten Parın, “Yeni nesil teknolojinin farklı alanlarında çalışan 800’den fazla mühendise ev sahipliği yapan Ar-Ge’miz bu farklı ürün ve hizmetleri uçtan uca bir çözüme entegre etme yetkinliğine sahip. Sadece Türkiye’nin değil, bölgemizin lider sistem entegratörü olma vizyonuyla edindiğimiz bu deneyim, bölgemizin dijital dönüşümünde oynadığımız kilit rolde bize önemli referans sağlayacak” dedi.

“Hibrid Bulut Otomasyon Sistemi ile hata payını en aza indiriyoruz”

İstanbul Havalimanı bulut otomasyon çözümlerini konumlandırırken, havaalanı işletmesi için zorluklara neden olabilecek birçok başlığı aynı anda adreslediklerini dile getiren Selda Parın, Hibrid Bulut Otomasyon Sistemi sayesinde yoğun iş gücü gerektiren operasyonları otomatik olarak gerçekleştirdiklerini ve verimliliği artırırken hata olasılığını da en düşük seviyeye indirgediklerini vurguladı.

Otomasyona dahil ettikleri çözümlerle operasyon maliyetlerini düşürürken, havalimanı işletmesinin önemli bir bilişim gelir kaynağı kazanmasına da zemin hazırladıklarını belirten Parın, Netaş olarak bu çözümleri Duosis işbirliği içinde hızlı ve eksiksiz bir şekilde sunduklarını ve bu iki sistemin yedi gün 24 saat izlemesini, beş yıl süreyle işletme ve bakım/onarımını kendilerinin gerçekleştireceğini söyledi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda üstlendikleri Veri Merkezi Performans İzleme Projesi ile birlikte havalimanında yer alan tüm bilişim altyapısı bileşenlerine ait hata ve performans verileri takip edip konsolide bir izleme ekranıyla yöneteceklerini belirten Selda Parın, şöyle konuştu: “Bu sayede BT operasyonları çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecek. İGA’nın BT operasyonlarını yönettiği binlerce sisteme ait tüm alarm ve olay verileri bu çözüm sayesinde her an takip edilebilir şekilde göz önünde olacak. İGA bilişim departmanının hizmet kalitesini artıracak bu çözüm ile ciddi oranda maliyet tasarrufu imkânı sağlanıyor. Sisteme dahil edilecek BT harici hata ve olay bildirimleri sayesinde de kurumun bu uygulamalardan elde edeceği faydaların IT bileşenleri ile sınırlı kalmaması hedefleniyor.”