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Netflix 200 milyon aboneyi aştı

Nexflix ilk kez 200 milyon aboneyi aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Netflix, mali yılının dördüncü çeyreğinde Walll Street analistlerinin  tahminlerini üzerinde yeni abone kazanarak 200 milyondan fazla aboneye ulaşırken, cirosunu yüzde 21,5 artırdı.

31 Aralık'ta sona eren 4'ncü çeyrekte analistlerin 6,1 milyon yeni  abone tahmininin çok üzerinde 8,51 milyon yeni abone kazanan Netflix'in  cirosu 6,7 milyar dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte faaliyet karını yüzde 108 artırarak 954 milyon dolara çıkaran Netflix'in net karı ise yüzde 8 düşüşle 542 milyon dolar olarak  gerçekleşti. Dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 8,5 azalarak 1,19 dolar oldu.

Netflix'in toplam abone sayısı dördüncü çeyrek sonunda geçen yılın  aynı dönemine görde yüzde 21,9 artışla 203,66 milyona ulaştı.