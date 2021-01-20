Netflix 200 milyon aboneyi aştı

Netflix, mali yılının dördüncü çeyreğinde Walll Street analistlerinin tahminlerini üzerinde yeni abone kazanarak 200 milyondan fazla aboneye ulaşırken, cirosunu yüzde 21,5 artırdı.



31 Aralık'ta sona eren 4'ncü çeyrekte analistlerin 6,1 milyon yeni abone tahmininin çok üzerinde 8,51 milyon yeni abone kazanan Netflix'in cirosu 6,7 milyar dolar oldu.



Dördüncü çeyrekte faaliyet karını yüzde 108 artırarak 954 milyon dolara çıkaran Netflix'in net karı ise yüzde 8 düşüşle 542 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 8,5 azalarak 1,19 dolar oldu.



Netflix'in toplam abone sayısı dördüncü çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine görde yüzde 21,9 artışla 203,66 milyona ulaştı.