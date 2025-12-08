Netflix'e ağır darbe! Paramount'tan Warner Bros. Discovery’ye yeni teklif

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery hissedarlarına sunduğu "stratejik ve finansal açıdan cazip" teklifin Netflix'in teklifine göre daha üstün bir alternatif sunduğu aktarıldı.

Hisse başı 30 dolar

Açıklamada, Paramount'un, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklifte bulunduğu ve bunun 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk geldiği bildirildi.

Paramount'un teklifinin "Global Networks" segmenti dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery'nin tamamını kapsadığı belirtilen açıklamada, söz konusu teklifin hissedarlara Netflix'in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Netflix'in sunduğu teklif, daha düşük ve belirsiz değere sahip, uzun bir düzenleyici onay süreci gerektiren ve hisse senedi-nakit karışımını içeren karmaşık teklif olarak nitelendirildi.

“Netflix alırsa tekel olur"

Paramount'un teklifinin rekabeti artırıcı ve tüketici lehine olması nedeniyle düzenleyici onayını daha hızlı alacağından oldukça emin olduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık Netflix'in Warner Bros. Discovery ile birleştiğinde küresel Abonelik Bazlı Video İzleme pazarında yüzde 43 paya sahip bir tekel yaratacağı için dünya genelinde uzun ve zorlu düzenleyici incelemelerle karşılaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, Paramount'un 12 hafta boyunca 6 teklif sunmasına rağmen Warner Bros. Discovery'den kayda değer bir yanıt alamadığı belirtilerek, bu nedenle teklifin doğrudan hissedarlara ve Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'na sunulduğu kaydedildi.

Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, konuya ilişkin açıklamasında, Warner Bros. Discovery hissedarlarının şirketin tamamındaki hisseleri için sundukları "üstün" nakit teklifini değerlendirme fırsatını hak ettiğini belirtti.

Teklifin üstün bir değer ve daha hızlı bir tamamlanma süreci sunduğunu vurgulayan Ellison, "Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ve hisselerinin değerini en üst düzeye çıkarmalarına fırsat vermek için teklifimizi doğrudan hissedarlara sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ellison, "Teklifimizin daha güçlü bir Hollywood yaratacağına inanıyoruz. Bu, yaratıcı topluluğun, tüketicilerin ve sinema endüstrisinin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından geldi.

Netflix anlaşmaya vardığını açıklamıştı

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Açıklamada, satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceği, Netflix’in hissesi başına 27,75 dolar ödeyeceği belirtilmişti.