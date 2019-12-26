Netflix”in 2020 Türkiye yatırım planında 3 Türk dizisi var

26 Aralık 2019

Yasemin SALİH

27 Aralık’ta Türkiye’yle birlikte Netflix’in bulunduğu 190 ülkede aynı anda 8 bölüm olarak yayınlanacak Atiye dizisi, önceki akşam düzenlenen galayla ilk kez görücüye çıktı. Beren Saat ve Mehmet ünsur’un başrollerini paylaştığı, merakla beklenen dizinin galası için Türkiye’ye gelen Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, şirketin Türkiye’yle ilgili stratejirini ve planlarını paylaştı. “Türkiye bizim uzun soluklu baktığımız ve çok önem verdiğimiz bir pazar. Yeni yatırımlar konusunda da çok istekiyiz” diyen Azzolino, Türkiye’de 1.5 milyon kullanıcıyı aştıklarını, bu rakamın daha da artmasını beklediklerini ifade etti. 2020 için Türkiye’de 3 yeni dizi planladıklarını vurgulayan Azzolino, 8 bölümlük bir dizinin bütçesinin ortalama 20 milyon TL olduğunu belirtti. Ayrıca Hakan Muhafız’ın 4 ve 5’inci sezonlarının olacağını, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatıldığı belgeselin de yakında Netflix’te olacağını sözlerine ekledi.

Atiye'den beklentimiz yüksek

Beren Saat’in dünyanın her yerinde fanları bulunduğunu ve diziden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Azzolino, dizinin güçlü bir kadın kahramanın kendi içine yolculuğunu anlattığını, aynı zamanda Nemrut, Göbeklitepe ve İstanbul’u da dünyaya tanıttığını söyledi. Netflix Türkiye Uluslararası Yapımlar Direktörü Pelin Diştaş ise Beren Saat fanlarının uzun süredir bu diziy beklediğine dikkat çekerek, süreci “Beren fanları özel maillerimizi bile bulmuşlar. Sürekli her kanaldan bize ulaşıp, diziyle ilgili sorular soruyorlar” diye anlatıyor.

190 ülke ne izliyorsa Türkiye’de de o var

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş ise sansür iddialarına yanıt vererek, “190 Netflix ülkesi ne izliyorsa, Türkiye’de de o izleniyor. RTÜK’le uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Sadece çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Yetişkinlere yönelik içeriklerde kesinlikle bir kısıtlama konusu gündeme gelmedi” dedi. Netflix’in fiyatlandırma skalasında Türkiye’nin Hindistan, Anjantin, Brezilya gibi en ucuz birkaç ülke arasında bulunduğuna dikkat çeken Artanç Savaş, “Geçen yıl 2 TL’lik bir fiyat artışı oldu. Fiyatlarımız 19.99 ve 41.99 olarak güncellendi. Bu sene ise yeni bir fiyat artışı öngörülmüyor” diye konuştu.