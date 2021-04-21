Netflix'in abone artışı beklenti altında kaldı

Televizyon programları ve film üretiminin COVID-19 salgınının etkisiyle yavaşlamasına bağlı olarak yeni içerik sunmakta zorlanan Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3,98 milyon yeni abone kazanabildi. Analistler ilk çeyrekte 6,25 milyon yeni aboneye ulaşılmasını bekliyorlardı. Açıklanan verinin yatırımcıları tatmin etmemesi ardından şirketin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.

Netflix, ilk çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte sadece 1 milyon yeni abone beklediğini de belirtti. Analistler ikinci çeyrekte 4,8 milyon abone kazanılacağını öngörüyorlardı.

Netflix'in ilk çeyrekte net 1,71 milyar dolar, hisse başına 3,75 dolar kar etti. Analistler ise hisse başına 2,97 dolar kar bekliyorlardı.

İlk çeyrekte gelirler yüzde 24,2 artarak 7,13 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 7,16 milyar dolar olarak gerçekleşti.