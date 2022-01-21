Netflix'in abone sayısındaki artış yatırımcıları tatmin etmedi

Netflix Aralık ayında sona eren çeyrek dönemde karını beklentilerin üzerinde artırdı ve analistlerin ciro beklentilerini yakaladı.

Aralık ayında sona eren çeyrek dönemde net kar 607,43 milyon dolar, hisse başına kar 1,33 dolar, ciro ise 7,71 milyar dolar oldu. Analistler hisse başına 0,82 dolar kar ve 7,71 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Netflix'in içinde bulunduğumuz çeyrekte abone sayısını sadece 2,5 milyon artıracağı beklentileri Wall Street analistlerini tatmin etmedi. Analistler abone sayısının 6,26 milyon artacağını öngörüyorlardı.

2021 yılında Netflix sadece 18,2 abone artışı sağladı. Abone sayısı artışı 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandı.