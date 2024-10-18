Netflix'in dünya genelindeki abone sayısı belli oldu

Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 8,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 41 artışla 2,4 milyar dolara çıktı. Netflix'in net kârı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına kârı da aynı dönemde 3,73 dolardan 5,4 dolara çıktı. ​​​​​​​

Netflix'in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 5,07 milyon arttı.

282,7 milyon aboneye ulaştı

Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 14,4 artarak 282,72 milyona yükseldi.

Bu yılın son çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 10,3 milyar dolar, net kârının da yaklaşık 1,8 milyar dolar olmasını beklediğini bildirdi.

Netflix'in geliri, net kârı ve abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.