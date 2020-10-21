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Netflix'in karı beklentilerin altında kaldı

Yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini 6 milyar 436 milyon dolar seviyesine yükselten Netflix'in net karı 789,98 milyon dolar oldu.

Netflix'in karı beklentilerin altında kaldı
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Netflix, mali yılının üçüncü çeyreğinde hisse başına karını yüzde 18 artırdı ancak analist beklentilerini yakalayamadı. Netflix, 3'ncü çeyrekte hisse başına 1,74 dolar kar etti. Analistler ise hisse başına 2,14 dolar kar bekliyorlardı.

Netflix'in abone sayısında artış da beklentilerin gerisinde kaldı. 3'ncü çeyrekte abone sayısı 2,2 milyon arttı. 3'ncü çeyrekte gelirlerini yüzde 22,9 artırarak 6 milyar 436 milyon dolar seviyesine yükselten Netflix'in net karı da 789,98 milyon dolar oldu.

A9nalistler ise 6 milyar 382 milyon dolar gelir tahmin ediyorlardı.

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