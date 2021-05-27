Netflix’ten Türkiye'de stüdyo hamlesi
Netflix’in Türkiye’de film stüdyosu kurmayı planlıyor. Stüdyoların yeri ve sayısının gelecek aylarda açıklanması bekleniyor.
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Netflix, Türkiye’de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu.
Bloomberght'de yer alan habere göre Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix’in Türkiye’de film stüdyosu kurmayı planladığını söyledi.
Stüdyoların yeri ve sayısının gelecek aylarda açıklanması bekleniyor.
10 yıllık yayın lisansına ve 3,5 milyon aboneye sahip olan Netflix, bu yıl İstanbul'da ofis açmıştı.