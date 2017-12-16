Netlog, 200 milyon dolarlık yatırım planlıyor

16 Aralık 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında şampiyonlar ödüllerini aldılar.

Sektörlerinde ilk üç sırayı alan firmaların ödüllendirildiği gecede, Netlog Lojistik Grubu, 366 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla, "Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri" kategorisinde geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da birinci oldu. Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, ödülü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.

Netlog Lojistik Grubu, 500 şirketin değerlendirildiği "Türkiye'nin En Büyük Hizmet İhracatçıları" listesinde de geçtiğimiz yıla göre iki basamak yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökalp Çak, "Netlog olarak; kurulduğumuz 2003 yılından bu yana yakaladığımız büyüme trendiyle, bugün sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda bölgenin en önemli lojistik firmaları arasına girmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Şirket olarak gelecek yıl yeni ortaklık ve satın alma fırsatlarını değerlendireceklerini ifade eden Çak, 2018'de lojistik, depolama ve altyapıya 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.