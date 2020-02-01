Netlog 2020'de 500 milyon liralık yatırımla yüzde 25 büyüyecek

Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 2019'un sıkıntılı bir yıl olduğunu, uluslararası ticarette bir daralma yaşandığını söyledi. Belçika, Hollanda, Amerika, İngiltere ve Dubai olmak üzere yurt dışında 5 farklı ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Çak, operasyonlarının yüzde 40'ının yurt dışında gerçekleştiğini ifade etti.

Çak, 72 depoya sahip olduklarını, bunun 32'sinin yurt dışında, kalanının ise Türkiye'de bulunduğunu aktararak, "Depolarımızda normal dönemde 7 bin 500 kişi Türkiye'de, 4 binin üzerinde kişi yurt dışında olmak üzere 12 bin kişi çalışıyor. Black Friday gibi yoğun dönemlerde 4 bin ilave istihdam alınarak çalışan sayımız 16 bine ulaşabiliyor." diye konuştu.

Yurt dışı faaliyetlerinin bütçelerine ciddi bir katkısı olduğundan bahseden Çak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ciromuz 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 2020 için ise bütçemizi yüzde 25 artırmayı ve reel olarak yüzde 13 reel büyümeyi hedefliyoruz. Yurt dışındaki şirketlerimiz de avro bazlı yüzde 12 büyüme hedefi koydu. 400 milyon dolarlık ciroyu yakalamayı planladık. Geçen yıl yaklaşık 100 milyon liralık araç, 20 milyon liralık depo ekipmanları yatırımı yaptık. Her yıl bilgi teknolojileri alanında da 25-30 milyon liralık harcama gerçekleştiriyoruz.

2019'un aralık ayı başında Antalya'da bir arazi satın aldık. Burayı Antalya'nın en büyük lojistik merkezi yapacağız. Buraya yapacağımız toplam yatırım da yaklaşık 70 milyon lira olacak. Sektörde 2020’nin ilk büyük filo yatırımını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Bu alandaki yatırımlarımıza yıl boyunca devam edeceğiz. Araç, depo ve teknoloji yatırımlarını beraber değerlendirdiğimizde, yurt dışıyla birlikte gerçekleştireceğimiz yatırımların büyüklüğü 2020 yılında 500 milyon lirayı bulacaktır. Bu miktar Türkiye ya da yurt dışında yapacağımız satın almaları kapsamıyor."

Son 4 yıldır Türkiye'nin en büyük 10 hizmet ihracatçısı arasında bulunduklarını, geçen aylarda da yük taşımacılığı ve lojistik kategorisinde birincilik ödülünü aldıklarını hatırlatan Çak, geçen yıl yurt dışı operasyonlarının bütçeye katkısının 600 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Çak, gelecek iki yılda Türkiye'nin ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sunmayı öngördüklerini aktararak, önemli ölçüde döviz girdilerinin bulunduğunu, böylece doğal bir hedge kaynağına sahip olduklarını vurguladı.

"5 milyon dolarlık yatırımla elektrikli dağıtım aracı üzerinde çalışıyoruz"

Şahap Çak, e-ticarette lojistik dağıtımda kullanma amacıyla elektrikli araç üretmeye yönelik bir girişimlerinin olduğu bilgisini vererek, henüz test aşamasında olduğu için lansmanını yapmadıklarını, sürecin 2 ay içinde tamamlamasını beklediklerini bildirdi.

Söz konusu aracı, ilk etapta e-ticaretin çok daha ileri seviyede olduğu gelişmiş pazarlarda faaliyete geçireceklerini aktaran Çak, şunları ifade etti:

"Elektrikli aracımız yerli ve milli. Tüm proje Türkiye'de Türk mühendisler tarafından yapıldı. Aracın teknik uygunluk belgesini alabilmek için Hollandalı kuruluşa yaptığımız başvuru değerlendiriliyor. Şubat sonu gibi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda kadar bu işe şirket kaynaklarından 5 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yılki test üretimimizin 2 bin, 2021'de 6 bin, 2022'de ise 12 bin adet olacağını öngörüyoruz. Tasarımını dünyaca ünlü Hexagon şirketinin yaptığı elektrikli araç ailenin bir başka yatırımı. Bu yatırımı Netlog üzerinden gerçekleştirmedik. Seri üretim safhasına geçme döneminde yatırımın Netlog'a aktarılması gibi bir durum olabilir."

"Turizm gelirlerimiz katlanmalı"

Şahap Çak, geçen yıl alınan tedbir ve teşviklerin yansımalarının pozitif olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilirliğinin önemine dikkati çekti.

Bu yıl Türkiye'ye ciddi bir kaynak geleceğini düşündüğünü aktaran Çak, şunları söyledi:

"Türkiye'ye gelecek olan bu kaynağı doğru kullanmak önemli. Türkiye'nin potansiyeli normalde şu anki seviyenin çok çok üzerinde. Bu kapsamda hizmet ihracatında yakalanacak başarı aslında Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasının da önünü açacak. Hizmet ihracatçılarının yarattığı ihracat hacminin 2019'daki büyüklüğü yaklaşık 60 milyar dolar, ama mesela turizmden elde edilen gelir, bizim potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu açıdan turizm gelirlerimiz katlanmalı.

Türkiye'de olan turizm imkanı ve yerleri dünyada çok yok ama fiyatlarımız çok ucuz. Bizim kadar ucuz olan bir fiyat dünyada yok. Bizim fiyatımız Yunanistan'dan ucuz olmamalı. Bizdeki fiyatların katlanması lazım. Bizde kışın oteller kapanıyor. Neden kapansın ki? Sadece 5 ay çalışarak para kazanamazsın. Konferanslar yapılmalı, kış turizmi canlandırılmalı. Bu konularda stratejik aksiyonlar almamız ve ülkenin topyekûn yurt dışındaki algısını iyileştirmek için çalışmalar yapmamız lazım."

Çak, bugün Türkiye'nin yıllık turizm kullanım kapasitesinin yüzde 45'ler civarında bulunduğunu, geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının 50 milyonu, turizm gelirlerinin ise 30 milyar doları aştığını bildirdi.

Avrupa'da ortalama bir otelin gecelik fiyatının 150 avro civarında bulunduğuna işaret eden Çak, "Yediğiniz içtiğiniz ile bu rakam 250 avroya çıkıyor. Bizim bu rakamlara çıkmamız demek Türkiye'nin turizm gelirlerinin 65-70 milyar dolarlara ulaşması anlamına geliyor. Bunun üzerinde yüzde 45 olan kapasite kullanım oranımızı yüzde 60’lara çıkardığımızda bu rakam 100 milyar dolara yaklaşıyor. Bu kadar büyük bir potansiyelimiz var ama henüz kullanamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2020 daha iyi geçecek"

Şahap Çak, Türkiye'de daha agresif hedefler konulması ve o hedeflere doğu yöneticilerle birlikte kol kola ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yılın 2019'dan daha iyi geçeceği öngörüsünde bulunan Çak, "2019'da alınan önlemler pozitif ki neticeler de Türkiye'nin büyümesini pozitife çevirdi. Dolayısıyla fena bir yıl geçirmedik. 2020'de daha iyi olacağımız ifade ediliyor, biz de onların yorumları yönünde kendimizi daha enerjik ve güvende hissediyoruz." dedi.

Çak, Türkiye'nin dinamikleri ve potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğuna dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim kendi iç dinamiklerimiz doğru yönlendirilirse, istikrarsızlık olmazsa Türkiye zaten her yıl yüzde 4-5 büyür. Dış gelişmeler, bizim dışımızda gelişen olaylar yaşanmazsa döviz de bu seviyelerde kalır. Ben kredi verilmesinden yana değilim, kredi ile büyümek doğru değil. Harcama kanalını desteklemek amacıyla verilen krediler büyümeyi kalıcı yapmaz. Bunun yerine ben reformların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de çok süratle yatırım teşviklerinin verilmesi, yatırım ayağının yükseltilmesi lazım. Türkiye'nin 7 bölgesinde, her ne yapılması gerekiyorsa, ihtiyaca yönelik yatırımların hayata geçirilmesi lazım. Türkiye'de şu anda teşvikin adı var, kendisi yok, çünkü uygulanabilir değil."

Katma değerli ürün ihracatının öneminden bahseden Çak, bunun artırılması için teknolojik yatırımların ve yapısal dönüşümlerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.