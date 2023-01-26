Netpak, Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandı

Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla dünyanın ilk ultrasonik kaynaklı nonwoven kumaştan taşıma çantasını ve otomasyon makinesini üreten firması olduklarını belirten Netpak Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, polipropilen hammadde ile nonwoven ve woven kumaşlarından çanta üretimi ve teknolojisini geliştirmede dünya genelinde öncülük ettiklerini söyledi.

Ürünleriyle birçok ödül aldı Ultrasonik kaynak ile nonwoven kumaşı otomasyon üretim hatlarına taşıyan firmalarının, yüzde 100 geri dönüşümlü ve tekrar kullanıma uygun teknik kumaşın ambalaj sektöründe yer bulmasını sağladığını aktaran Avcı, “Türkiye’nin ve dünyanın ödüllü tekrar kullanılabilen taşıma çantası üreticileri arasında yer alan Netpak Ambalaj’ın, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından verilen ‘Ambalaj Ayyıldızları’, Asian Packaging Federation (APF) tarafından verilen ‘Asia Star’ ve World Packaging Organization (WPO) tarafından verilen World Star, İSO Çevre ve Enerji Ödülü, TOBB En hızlı Büyüyen 100, İhracatın Yıldızları, Bilim ve Sanayi Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri, TET Proje Pazarı Çevrecilik Ödülü gibi birçok ödülü bulunuyor.

Firmamız Türkiye’de lider konumunda

2022 yılında Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İNOVALİG Ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sanayi Bakanımızın takdimiyle firmamız İnovasyon Kaynakları Kategorisi’nde ödüle layık görüldük” dedi. Netpak Ambalaj’ın PP Nonwoven, OPP Lamine Nonwoven ve OPP Lamine PP Dokuma ultrasonik kaynaklı, farklı modellerde taşıma çantası ürettiğini anlatan Avcı, “Firmamız yılda yaklaşık 460 milyon adet üretim kapasitemiz ile Türkiye’de lider konumunda.

Özellikle ultrasonik kaynak otomasyon sistemlerimiz bizi rakiplerimizden bir adım öne taşıyor. Ultrasonik kaynak otomasyon sistemi sayesinde çantalarımız yaklaşık 10-15 kg taşıma kapasitesine sahip, hızlı, standart ve dünya ile yarışır bir maliyette üretebiliyoruz” diye konuştu