Nevco Holding, Nevada Coffee’nin tüm haklarını satın aldı

Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Miss Crispy Chicken ve Makarnaval markalarından sonra dünyaca ünlü Kolombiyalı kahve markası Nevada Coffee’yi tüm dünya haklarıyla birlikte 38 milyon dolara satın alan Nevco Holding, Sierra Nevada kahvesinin Türkiye’deki tek temsilcisi oldu. Nevada Coffee’nin satın alımı sonrası holding olarak kendilerine yeni hedefler belirlediklerini söyleyen Nevco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Narinç, holding bünyesinde toplamda 2 bin 250 çalışan istihdam ettiklerini, 2027 yılı sonuna kadar toplam çalışan sayısını 20 bine ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kolombiya'da sadece 450 aile tarafından üretilen ve Sierra Nevada Dağı’nın yüksek rakımlı ormanlarından elde edilen kahve çekirdeklerinin dünyanın en değerlileri arasında yer aldığını belirten Narinç, “Bünyemizdeki 6 markanın doğru yönetilen franchise sistemleri sayesinde, satış ve kârlılık hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. En etkin ve yaygın markalarımız Ercan Burger, Miss Crispy Chicken ve Nevada Coffee. Halihazırda 15 noktada hizmet veren Nevada Coffee’leri bu yılın sonunda 40, 5 yıl içinde 500 şubeye ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Franchise işletmelerin başarı oranı yüzde 92”

Pek çok girişimciyi franchise sistemini seçmeye iten ana nedenlerden birinin sıfırdan başlamamak olduğunun altını çizen Ercan Narinç, sistemleriyle ilgili şunları kaydetti: “Nevco Holding’de franchise olmak, halihazırda işleyen bir iş modelinden yararlanmak anlamına geliyor. Franchise sisteminin sürdürülebilir kârlılık açısından çok büyük getirisi bulunuyor. Dünyaca ünlü franchise danışmanlık şirketi FranNet tarafından hazırlanan rapor, kendi işletmesini kuran bir girişimcinin ilk 2 yılda yüzde 35, franchise sistemiyle yola çıkan bir işletmenin ise aynı dönemde yüzde 92 oranında başarılı olma olasılığına işaret ediyor. Bu başarıda girişimcilere olduğu kadar franchiserlara da iş düşüyor. Girişimcilerin, franchise başvurusu yapacakları markaları seçerken, o markanın arkasındaki ana yapıyı iyi araştırması gerekiyor. Bu konuda öne çıkan markalarımızdan Ercan Burger’in 108 şubesinin hepsi franchise sistemiyle ilerliyor. Sadece bu markanın yönetimiyle bile bu sistemde nasıl bir operasyonel yapı kurulması gerektiği konusunda pek çok kurumdan daha fazla deneyime sahibiz.”