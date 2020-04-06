Nevsac Boru, 2019 yılında da İSO 500’deki yerini korudu

06 Nisan 2020

Hilal SÖNMEZ/NEVŞEHİR

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinde 100 bin metrekare açık alan üzerinde, 50 bin metrekare kapalı alanda kurulan Nevsac Boru, yıllık 200 bin ton çelik boru üretim kapasitesine sahip. Bununla beraber 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği Türkiye’nin en büyük ilk 500 üretici firması arasında da yer alan firma, 2020 yılında 25 milyon dolar civarında ihracat yapmayı hedefliyor.

Nevsac Boru Yönetim Kurulu Üyesi Arif Öbekli, “Şirket olarak son yıllarda yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sayesinde ihracatta çok ciddi yol kat ettik. 2018'den 2019'a geçtiğimizde ihracat rakamımızın yüzde yüz artması ile yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ne kadar yerinde ve doğru olduğunu gördük. Şu anda Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri başta olmak üzere 15 den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında da 25 milyon dolar civarında ihracat yapabileceğimizi öngörüyoruz” dedi. Türkiye'nin son yıllarda içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkması için ana hedeflerin katma değerli üretim ve yeni ihracat rotaları çizmekten geçtiğini belirten Öbekli, “Türkiye'nin içinde bulunduğu darboğazdan çıkmasının yolu da katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor. Biz Nevsac olarak logomuzu tüm Dünya’ya ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'de üreten tüm kuruluşların da özellikle bu dönemde ihracata odaklanması gerekiyor. İhracat yapanların yeni pazarlar için çalışması, ihracat yapmayanlarında dış pazara bir şekilde açılması gerekiyor” diye konuştu.

“Demir çelik sektöründe Çin ile rekabet edebilir seviyelerdeyiz”



Nevsac'ın faaliyet gösterdiği küresel pazar koşulları hakkında da bilgiler paylaşan Arif Öbekli, “Demir çelik sektörü, son yıllarda ülkeler arası ekonomik güç göstergesi ve bir nevi tehdit aracı olarak kullanılıyor. Daha önce Amerika'nın önce tüm dünyaya sonrada Türkiye'ye ekstra koyduğu demir çelik ürünleri vergileri, Avrupa Birliği'nin Türkiye için koyduğu satış kotaları, aslında bu sektörde global olarak ne kadar güçlü olduğumuzun da göstergesidir. Her sektörde olduğu gibi demir çelik sektörü de Çin'in yoğun etkisi altında olsa da Türk çeliğinin kalitesi ve üreticilerin sektörel becerileri sayesinde bir çok bölgede Çin ile rekabet edebilir seviyelerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Nevsac'ın ise sektöründe butik çalışabilen bir firma olduğu için farklı olduğunu kaydeden Öbekli, “Özel ve işçilikli üretim isteyen imalatçılara cevap verebiliyoruz. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiğimiz sıcak daldırma galvanizli borular ve pre-galvanizli sacdan üretilmiş borular ile sektörde sera imalatçıları, solar enerji imalatçıları, tel çit imalatçıları için alternatif ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi. Öbekli, Nevsac'ın 2019 yılında da teknoloji odaklı yatırımlara, Ar-Ge çalışmalarına ve ihracat pazarını geliştirmeye yönelik proje ve yatırımlarda bulunduğunu kaydetti.



“Salgın sürecinde önce personel sağlığı, sonra finansal tedbirler alınmalı”



Çin’de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını içinde, firmaların her zaman acil eylem planlarının hazır olması gerektiğini dile getiren Öbekli, “Bu eylem planı kapsamında öncelikle personel sağlığını ve güvenliğini sağlamalıyız. Daha sonra ise firmanın üretim ve satış devamlılığını sağlayarak finansal tedbirler almalıyız. Bu kapsamda bütün personelimize eğitim verdik. Çünkü bizler fabrika içerisinde ne kadar tedbir alsak ve uygulasak da dışarda enfekte olan bir personel bütün sistemin çökmesine sebep olur. Bu yüzden önceliğimiz bilinçli ve eğitimli personel. Daha sonra zorunlu olmadıkça, ofis çalışanlarını evlerinde çalışmaya teşvik etmeliyiz ki bu konuda ihracat departmanları, insan kaynakları departmanı öncelikle geliyor, diğer ofis çalışanlarını ise dönüşümlü çalıştırılabiliriz. Burada en kritik kısım ise sahada aktif satış ve pazarlama yapan ekiplerin online konferanslar ve mail yoluyla interaktif sistemler ile görevlerine ofislerinden ve evlerinden devam etmelilerdir. Diğer bir önemli husus ise üretim alanlarında alınacak tedbirlerdir. Bunların başında firmaya dışarıdan gelecek enfekte kişileri engellemek olmalıdır. Özellikle nakliye ve sevkiyat için firmaya girip çıkan şoförler gerekmedikçe araçlarından indirilmemeli, inmeleri gerekiyorsa da 1.5 metre kuralına uymalıdırlar. Fabrikaya giren her yabancı için tek kullanımlık maske ve ameliyat eldiveni dağıtarak kullanma zorunluluğu getirilmedir. Bütün tedbirleri alırsak hem şirket hem de çalışanlar ve aileleri bu zor günleri en az hasar ile atlatacağından eminim” ifadelerini kullandı.