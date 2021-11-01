Nevzat Aydın, Yemeksepeti CEO'luğunu bırakıyor

Türkiye'nin en önemli uygulamalarından Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, 21 yılın ardından görevinden ayrılma kararı aldı. Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti'nden ayrılma kararını almasının ardından CEO'luk görevine 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katılan ve halen İş

Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki'nin atandığı açıklandı.

Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola. Bilindiği üzere Türkiye’nin yemek sipariş sektörünün önemli şirketlerinden Yemeksepeti, dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Almanya merkezli Delivery Hero tarafından 530 milyon Euro’ya 2015 yılında satın alınmıştı.

MERT BAKİ KİMDİR?

Yemeksepeti'nde CEO'luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına Arama Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstlendi. Son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babası