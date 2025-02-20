New York’un sokak lezzetlerinde yeni favori: Pastasole
New York City’de gerçekleştirilen Ipsos Oracle anketi, şehrin en sevilen sokak lezzetlerini belirledi. Ankete katılan 25.000 kişinin oylarıyla, 2024 yılında Ahmet Demircioğlu tarafından kurulan Pastasole, “Yılın Çıkış Yapan Sokak Lezzetleri Markası” seçildi.
Anket sonuçlarına göre, parmesan tekerinde hazırlanan makarnaları ve taze içerikleriyle dikkat çeken Pastasole, hızlı ve ulaşılabilir servis anlayışıyla en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı. Geleneksel İtalyan mutfağını modern bir yaklaşımla sunmayı hedefleyen Pastasole, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı.
Kurucusu Ahmet Demircioğlu, “Rakiplerimiz geleneksel yöntemlere odaklanırken, biz İtalyan mutfağını modernleştirerek yenilikçi bir deneyim sunuyor ve hem yerel hem de uluslararası alanda hızla büyüyoruz” ifadelerini kullandı.
New York’tan küresel pazara
New York’ta iki şubesi bulunan marka, Chelsea’de yeni bir lokasyon açmaya hazırlanırken, yaz aylarında 5th Avenue’deki Amazon Food Court’ta da yer almayı planlıyor. Ayrıca, Dubai’de bir şube açılması için çalışmalar sürüyor.
Ipsos Oracle tarafından düzenlenen anket, New Yorkluların favori sokak lezzetlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Katılımcıların oylarıyla zirveye yerleşen Pastasole, kısa sürede şehirdeki sokak lezzetleri arasında önemli bir konuma ulaştı.
New York’ta başlayan bu lezzet yolculuğunun, küresel çapta genişlemeye devam etmesi bekleniyor.