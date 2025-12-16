NG Hotels yatırım rotasını Bodrum’a çevirdi

NG Hotels, yeni yatırımla­rının rotasını Bodrum’a çevirdi. NG Hotels Yöne­tim Kurulu Başkanı Hediye Güral, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı de­ğerlendirmede, Ortakent’te tama­mı villalardan oluşan yeni tesisin Mayıs 2026’da hizmete girmesinin planlandığını söyledi. Güral, Bod­rum’daki yatırımın odağına yüksek hizmet kalitesi arayan, fiyattan çok aldığı hizmete bakan misafir pro­filini koyduklarını belirterek, özel­likle İngiliz pazarı ile BDT ülkele­rinden gelecek misafirleri hedefle­diklerini vurguladı.

“Henüz açılmadan ilk rezervasyonları aldık”

NG’nin Bodrum yatırımı, böl­genin yapısına uygun olarak kla­sik otel odası yerine tamamen villa konseptiyle kurgulanmış durum­da. Güral, yeni tesisi şöyle anlattı: “Bodrum’un yapısı gereği, mevcut otellerimizden farklı bir konsept yapmak istedik. Mevcut otelleri­mizden farklı olarak orada konakla­malarımızın hepsi villa olacak. Kırk tane villamız var, 2+1’den 6+1’e ka­dar farklı ebatlarda villalar planla­dık. Orta Kent’te, Camel Beach’in hemen yanında, Bodrum’un hem en hızlı gelişen hem de aynı zamanda dingin alanlarından birinde yer alı­yoruz. Henüz açılmadan ilk rezer­vasyonlarımızı aldık bile. “

Hedef İngiliz pazarı ve BDT misafirleri

NG Hotels’in Bodrum yatırımın­da iki temel dış pazar öne çıkıyor: İngiltere ve BDT ülkeleri. Güral, İngiliz misafir profilini şöyle özet­ledi: “İngilizlerin de tercih ettik­leri, belirli gelir gruplarının tercih ettikleri destinasyonlar var. Bizim tesislerimiz özelinde konuşmam gerekirse, fiyattan ziyade aldığı hizmeti önemseyen misafir grubu zaten bizimle oluyor. Bu yıla kadar Antalya tesisimizde kendi içindeki yüzde olarak en büyük ivme İngiliz pazarındaydı.” Bodrum’daki yeni tesiste sadece tek bir ülkeye odak­lı bir strateji olmayacağını, ancak BDT ülkelerinden gelen misafirle­rin de önemli bir yer tutacağını be­lirten Güral, Antalya deneyimine atıf yaparak şunları söyledi: “An­talya’daki otelimizde de villaları­mız var. O villaların en büyük mi­safiri şu anda BDT ülkelerinden gelen misafirler. Özel uçaklarla ge­len misafirlerimiz var. Muhteme­len Bodrum’da da benzer bir tablo göreceğiz. Burada hedefimiz; har­cadığı paraya çok takılmadan hiz­met kalitesine bakan, katma değeri yüksek misafir kitlesi.”

Güral, Türkiye turizminin bun­dan sonraki fazında “nitelikli tu­rizm” kavramının öne çıkması ge­rektiğini anlattı. Güral, “Hep ‘60 milyon turist, 60–65 milyar dolar gelir’ diye konuşuyoruz. Oysa biz bu 64 milyar doları 60 milyonla de­ğil, 50 milyon turistle de yapabi­liriz. Dünyada Bazı şehirler artık ‘over tourism’den bıkmış durumda. Bizim de nicelikten çok niteliğe, ki­şi başı geliri yüksek misafire odak­lanmamız gereken bir dönemi yaşı­yoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk malı algısı yaratmalıyız”

NG Grubu’nun yalnızca otelcilikle değil, seramik ve porselen üretimiyle de uluslararası pazarlarda yer aldığını hatırlatan Güral, burada karşılaştıkları marka algısı sorununu turizmle ilişkilendiriyor: “Avrupalı rakiplerimizle boy ölçüşecek, hatta onları geçecek üretimler yapıyoruz. Ama pazara çıktığınızda hâlâ bir İtalyan malı algısı var. Bizim de o İtalyan algısı gibi güçlü bir Türk malı algısı yaratmamız lazım. Turquality programının temel amacı da bu; Türk malını, Türk markasını yurt dışında anlatmak ve tanıtmak.” Bu çerçevede turizm yatırımlarının, Türkiye markasının güçlenmesinde kritik rol oynadığını vurgulayan Güral, “Türkiye, tesis kalitesiyle bu algıyı çoktan hak etti. Şimdi bunu küresel ölçekte doğru anlatma zamanı” dedi.

“Misafiri mutlu edemiyorsanız gelmez”

NG Hotels’in büyüme stratejisinde hizmet kalitesi ve insan kaynağı ana eksenlerden birini oluşturuyor. Güral, otel yatırımlarında fiziksel görkemin tek başına yeterli olmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Otelinizi isterseniz altınla kaplayın. Gelen misafiri mutlu edemiyorsanız, beklentisini karşılayamıyorsanız size bir daha gelmez. Bizim en önemli gücümüz ekip arkadaşlarımız. Onlarla aramızda ‘burası hepimizin evi, misafirlerimiz de evimize gelen misafir’ anlayışı var.”