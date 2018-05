NG Kütahya, Amerika’da hızlı büyüyor

08 Mayıs 2018

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - Amerika pazarına 1990’lı yıllarda giren NG Kütahya Seramik, yıl sonunda 5 milyon dolarlık ciro hedefliyor. NG Kütahya Seramik Amerika Temsilcisi Oral Yılmaz, Miami, Florida ve New York bölgesinde başlayan ürün satışlarının ardından özellikle son 5 yılda Kuzey Amerika’ da önemli ortaklıklar ve projelerle büyümenin sürdürüldüğünü söyledi.



NG Kütahya Seramik olarak New York eyaletinden California, San Diego'ya kadar bütün Amerika'ya farklı iş ortaklıklarıyla ürün ve hizmet verdiğini kaydeden Yılmaz, “NG Kütahya Seramik 35 milyon metrekare üretimi ile Türkiye'de porselen slab üretebilen tek şirket olarak 120x240 cm ölçüden 30x60 cm ölçüsünde ürünlere kadar geniş bir yelpazede yer ve duvar karoları olarak bütün Kuzey Amerika'ya ürün sağlamakta” dedi.

Geçen yıl 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, bu yıl sonu satış hedeflerinin ise 5 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Yeni ürünler

NG Kütahya Seramik her yıl endüstrinin kendi trendlerine göre kendini yenileyen bir şirket olduğunu belirten Yılmaz, “Farklı pazarların kendi ihtiyaçlarına göre de ürün sağlamak. Günümüzde özellikle büyük ebat duvar ve yer karolarındaki talebin artması nedeniyle bu ölçülerde günün trendleri ve dizaynlarıyla yeni ürünler sağmaya devam edecek” diye konuştu. Yılmaz, “Teknik seramik ve özel teknolojilerimizle ‘true body’ ve ‘tekno body’ ürünlerimizi de Amerika piyasasına güçlü bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz. Pazarın beğeni ve gerekliliklerine uygun. İnovaktif ve fark yaratan tasarımlar ile Amerika için özel ürünlerimiz her daim olacak” dedi. Amerika’da üretime hedeflerine yönelik olarak da Yılmaz, bunun kısa vadede söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.