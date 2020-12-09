NG Kütahya Seramik, 2 milyar TL değerinde yeni fabrika kuruyor

Türkiye’nin en büyük yerli sermayelerinden NG Kütahya Seramik, 8’inci fabrika için kolları sıvadı. Kendi öz sermayesiyle yaklaşık 2 milyar TL’lik bedel ile Kütahya’da gerçekleştirilecek yeni yatırım, 29 Ekim 2021’de ilk etabı devreye alındığında, 300 kişilik istihdam yaratacak.

Yatırım tamamlandığında istihdam sayısı bine çıkacak. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 22 bin metrekarelik kapasiteyle üretim yapacak olan yeni fabrika teknolojisiyle de adından söz ettirecek. Türkiye’nin seramik sektöründe Endüstri 4.0 kullanarak üretim yapan ilk fabrikasında yine Türkiye’de ilk olarak seramik üretiminde DDG (Dijital Decoration &Glazing) teknolojisi kullanacak.

Her gün 90 kamyon seramik üretiyor

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, pandemi döneminde yüzde 100 kapasite ile üretim gerçekleştirmelerine rağmen, yurt içi ve yurt dışı odaklı talepler karşısında yeni fabrika yatırım kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi ve şöyle devam ett: "Günlük 90 bin metrekarelik üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük seramik üreticilerinden biriyiz. Her gün 90 kamyon seramik üretilerek Türkiye’ye ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Pandemi döneminde hem yurt içinden hem de özellikle Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere yurt dışından ciddi taleple karşılaştık. Yeni fabrika yatırımımız ile bu talepleri karşılamanın ötesinde, Türkiye ve dünyadaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.”

Seramikte tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük fabrikası

Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye’nin ilk fabrikası olacağını vurgulayan Güral, “Tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük seramik fabrikasına imza atıyoruz.” dedi. Güral, yeni yatırıma ilişkin şu bilgileri paylaştı:



Yıllık 9 milyon metrekarelik kapasiteye ulaşacak

“2020 başında fizibilite çalışmalarına başladığımız yeni fabrika yatırımımızı, pandemiye rağmen hızla olgunlaştırdık. Artan talep ve ülkemize olan güvenimizle yatırımımızı şekillendirdik. 30 yılı aşkın süredir olduğu gibi teknolojik donanımız için İtalya ile işbirliği kurduk. 3 yıl içerisinde 3 etapta tamamlayacağımız fabrikamızın toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar TL olacak. Önümüzdeki ay temeli atacağız. 29 Ekim 2021 tarihinde devreye alacağımız ilk etapta 300, 2023 senesinde tamamlayacağımız 3. etap sonunda ise bin kişilik istihdam yaratacağız. Endüstri 4.0 teknolojisini kullanacağımız için daha çok mühendise ihtiyacımız olacak. Şimdiden iş görüşmelerine başladık. Yatırımızın 2’nci etabını 29 Ekim 2022’de, 3’üncü etabını 29 Ekim 2023 tarihinde devreye alacağız. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 22 bin metrekarelik kapasiteyle üretim yapacak olan fabrikamız, teknolojik üstünlüğü ile Türkiye’de ve dünyada ilklere sahne olacak. Seramik sektöründe Endüstri 4.0’a geçiş yapan Türkiye’de ilk, dünyada 5’inci şirket olarak anılacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye’nin ilk fabrikası olarak aynı zamanda DDG (DigitalDecoration&Glazing) teknolojisini Türkiye’de ilk, dünyada 7’inci uygulayan şirket unvanına sahip olacağız. Dünyanın en büyük ebatlı seramik üretimimizi destekleyeceğimiz fabrikamızda, tamamen yer karoları üreteceğiz. Yeni fabrikamız ile üretimimizi hem nitelik hem de kalite olarak üstün bir boyuta taşıyacağız. Yeni yatırımımızla kapasitemizi yaklaşık yüzde 70 oranında artıracağız. Yıllık üretimimiz 9 milyon metrekareye yaklaşacak.”

Pandemide seramiğe talep arttı

Pandemi döneminde seramik üretiminde hammadde temini ve ürün sevkiyatında herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını, artan talebi karşılamak için aynı hızla çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Güral, “İnşaat sektörü hızlı ve hareketli. Yatırımlar devam ediyor. Yurt dışı pazarda marka bilinirliğinin artması, pazardaki etkinliğimizin ve arz- talebin oluşmasına imkân sağladı. Yıllardır yaptığımız çalışmaların karşılığını, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarımızda alıyoruz. Gerek renovasyonlar gerekse de yeni yapıların ihtiyacıyla seramiğe talep de arttı. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz.” dedi

Dünyanın en büyük seramik karolarını üretecek

Yeni fabrikada dünyanın en büyük seramik karolarını üretmeye devam edeceklerini kaydeden Güral, “2014’ten bu yana Türkiye’deki en büyük ebatlı seramik karoları üretiyoruz. Trend büyük ebatlı seramiklere doğru gidiyor. Bu trendin devam edeceğini bildiğimiz için yine büyük ebatlı seramikler üreteceğiz. Bu ebatlar hem maliyeti artırıyor hem de zorluklar yaşatıyor. Ama biz zor işi seviyoruz. Kolaydan uzaklaşıyoruz. Biz hep zor projelerin arkasından gittik. Bu tesisimizde de büyük ebatlı seramikleri üreteceğiz. ‘Endüstri 4.0’ı nasıl hayata geçiririz?’ diye bir hayalim vardı. Planlamadan yönetime, kaliteye kadar zayiatların azaltılması noktasında bize çok önemli kazanımlar sağlayacak” diye belirtti.

Yılın 11 ayında yüzde 24 ihracat artışı

NG Kütahya Seramik’in üretim ve ihracat odaklı faaliyetleri hakkında bilgiler veren Güral, şöyle konuştu:

“Özellikle son 5 yıldır marka ve ürün gruplarına yatırıma odaklandık. Bu sürede çok sayıda fuara katılarak müşteri adaylarımızı genişlettik. İhracat, bugünden yarına olmuyor. Son 10 yılda attığımız tohumları biçmeye başlıyoruz. Bugün üretimimizin yüzde 60’ını yurt içine, yüzde 40’ını dünya pazarlarına kazandırıyoruz. 2019 yılının ilk 11 ayı ile 2020 yılının ilk 11 ayını değerIendirdiğimizde, metrekare olarak yüzde 24 ihracat artışı gerçekleştirdik. 2019’da 79 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Çok ülkeye çok ürün satmaktansa belirli bölgelerde marka bilinirliği elde etmeye odaklandık. Bunu da Avrupa pazarında başardık. Pandemide, şirketlerin mevcut konumlarını korumakta bile zorlandıkları bir dönemde ihracatımızı artırmayı başardık. Bu seneyi 1 milyar TL’lik ciro ile kapatacağız. Yeni fabrikanın ciromuza etkilerini 2021’de alacağız. Yurtiçinde 275 mağazamız bulunuyor. Pandemi sürecinde 25 mağaza daha ekledik. Ancak pandemi koşulları nedeniyle henüz resmi açılışlarını yapmadık. Yurt dışında da 50 mağazamız bulunuyor. Mağaza sayımızı artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

Sektörün farklı bir alanına yatırım yapacak

Toplantıda 2021 hedeflerine ilişkin bilgi veren Güral, “Yeni fabrika yatırımımızın yanı sıra, Antalya’da yapımı devam eden yeni otelimizi mart ayında tamamlayarak nisan ayında hizmete sunacağız. Sektörümüzün farklı bir alanıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmayı da 2021 yılında olgunlaştırıp, tesis yatırımımızı tamamladıktan sonra hayata geçireceğiz” dedi.