Nielsen’e 9 ödül birden!

04 Eylül 2019

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin, araştırma sektöründeki başarılı araştırmaları ödüllendirmek için her yıl gerçekleştirdiği Baykuş Ödülleri sahiplerini buldu. Nielsen bu sene de büyük bir başarı göstererek Tüketici Araştırmaları, Perakende Ölçüm Hizmetleri ve Analitik Danışmanlık projeleriyle 9 ödül birden aldı.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Baykuş Ödüllerinde; araştırma, araştırmaveren, reklam, reklamveren, akademisyen, pazarlama ve medya sektöründen toplam 21 jürinin, 2 gün boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüller verildi.

Alışverişçi, Eşitlikçi, Genç, Global, İçgörülü, İnovatif, İnatçı, İtibarlı, Memnun, Meraklı Metodik, Sendikal, Sosyal, Usta, Akademik ve Vizyoner Baykuş kategorileri olmak üzere toplam 16 kategoride 188 projenin yarıştığı Baykuş Ödüllerinde araştırma şirketi Nielsen, farklı markalar için gerçekleştirdiği, önemli çalışmalarla 9 Baykuş Ödülü’ne layık görüldü.

Kazanılan ödüllerle ilgili olarak açıklama yapan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan “Nielsen markasının ve uzmanlığının, hem Türkiye’de hem de globalde araştırma sektörüne objektiflik, emek, güvenilirlik ve tutku katan bir şirket olduğunun bilincindeyiz. Bu vizyon ve sorumluluk ile projelerimize de büyük emek veriyoruz. Müşterilerimize en iyiyi sunduğumuzun bir göstergesi olduğunu da düşündüğümüz Baykuş Ödüllerine birbirinden değerli ödüllerle damgamızı vurmak, bizim için büyük mutluluk.” şeklinde konuştu. Şekerel Erdoğan “Bizler için, Nielsen ekibi olarak en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyetidir. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ekiplerimizle birlikte müşterilerimize destek olmak her zaman önceliğimizdir. Bu sorumluluk ve motivasyonla, çalışmalarımızı her gün aynı özenle ve tutkuyla gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.