NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan'a yeni görev

NielsenIQ bünyesinde uzun süredir kıtalar arası görevler üstlenen Didem Şekerel Erdoğan, yeni dönemde NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu atamayla birlikte Erdoğan, 40’tan fazla ülkeyi kapsayan bölgesel sorumluluklarına Hindistan’ı da ekledi.

Yapay zekâ temelli veri analitiği vizyonuyla tanınan Erdoğan, bundan böyle EEMEA (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Hindistan’daki e-ticaret ekiplerine liderlik edecek, şirketin küresel stratejilerini yönlendirecek.

“Veri artık geleceği tahmin ediyor”

Erdoğan, yaptığı açıklamada günümüz iş dünyasında veri analitiğinin stratejik önemine dikkat çekti:

“Artık sadece geçmişi analiz eden değil, geleceği tahminleyen ve stratejiler oluşturan yapay zekâ modelleri ön planda. Müşterilerimize, perakende pazarının bütüncül okumasını sunan gelişmiş analitikle tam görünüm sağlıyoruz.”

Yeni görevine dair heyecanını dile getiren Erdoğan, “Tutkuyla bağlı olduğum sektörde sürdürülebilir başarılar için çalışmaya, yenilikçi çözümler üretmeye hazırım” dedi.

NielsenIQ, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, tüketici davranışlarını analiz eden ve 2023’te GfK ile birleşerek küresel erişimini güçlendiren dünyanın önde gelen veri analitiği şirketlerinden biri konumunda.