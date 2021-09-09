Niğde'ye 200 milyon dolarlık likra yatırımı

Çorlu, Kahramanmaraş ve Kırklareli'ndeki 5 fabrikasıyla iplik, örme kumaş ve boya-baskı alanlarında faaliyet gösteren Migiboy Tekstil, yeni yatırımını duyurdu.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 400 bin metrekare alanda kurulacak fabrika ile yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. 14 ayda tamamlanması hedeflenen fabrika, 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, "Türkiye'de gelecek dönemde sanayi ile ilgili çok ciddi yatırımların olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Canpolat, gerçekleştirdikleri yeni yatırımla likra ithalatının önüne geçmeyi planladıklarına vurgu yaparak, "Ülkemizin yıllık likra ihtiyacı yaklaşık 60 bin ton. 500 kişiye istihdam sağlayacağımız fabrikamızla Türk tekstil sektörünün ihtiyacı olan 40 bin tonunu karşılayarak ithalatı ihracata dönüştürmek istiyoruz. Sektör ihracatımıza da ciddi anlamda katkı sağlayacak yatırımımızla günde 100 ton üretim yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini belirten Canpolat, "Türkiye’nin likra ihtiyacı yıllık yaklaşık 60 bin ton. Bunun 20 bin tonunu Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli bir firma üretirken geriye kalan 40 bin tonunu yurt dışından ithal ediyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz bir pazar. Bu yatırımımızla, ithalatın önüne geçip Türk tekstil sektörünün eksik kalan ihtiyacını tamamlamak ve ülkemizi Avrupa'nın likra üretim üssü yapmak öncelikli hedefimiz." ifadelerini kullandı.