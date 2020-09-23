Nike hisseleri rekora koşuyor
Nike hisseleri, dijital satışlarda görülen büyük artış sebebiyle güne rekor değerle başlamaya hazırlanıyor.
Nike hisseleri, özellikle Kuzey Amerika'da dijital satışlarda görülen keskin artışın mağaza satışlarındaki düşüşlerin etkisini silmesiyle açılış öncesi işlemlerde yüzde 12,6 değer kazanarak hisse başına 131,6 dolara yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle analistler 12 aylık tahminlerinde Nike hisselerinin değerini 95 dolardan 117 dolara yükselttiler.
Nike'ın üçüncü çeyrek satışları, ikinci çeyrekte görülen 790 milyon dolarlık kayıptan sonra yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.
Creditte Suisse analisti Michale Benetti, "Nike'ın performansı dijital satışların genel satışlardaki payının artmasının karlılığı tarihi düzeylere yükseltebileceğinin en açık göstergesi oldu" dedi.