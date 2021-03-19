Nike, üçüncü çeyrekte cirosunu yüzde 3 artırdı

Nike, mali yılının üçüncü çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artırarak 10,36 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Analistler ise 11,02 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Şirket şubat sonunda biten çeyreklik dönemde düzeltilmiş hisse başına karını da 0,76 dolar olan beklentilerin üzerine 0,9 dolar seviyesine yükseltti.

Üçüncü çeyrekte satışlarının Çin hariç global olarak düştüğünü belirten Nike, Çin'de ise satışların yüzde 51 yükseldiğine işaret etti.

Küresel satışlar navlun sorunlarından olumsuz etkilendi

Nike, küresel satışlarının navlun sorunlarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada 3. mali çeyrek dönemde yüzde 2,5 artışla 10,36 milyar dolar olan ve analist beklentilerinin gerisinde kalan satışlarının küresel konteyner eksikliği nedeniyle yaşanan navlun sorunlarından etkilendiğini bildirdi. Şirket, bazı teslimatlarının 3 hafta gecikmeli gerçekleşebildiğinin altını çizdi.

Nike öte yandan aynı dönemde 1,45 milyar dolar kar ettiğini belirtti. ABD kapanış sonrası işlemlerde şirket payları yüzde 3 düştü.