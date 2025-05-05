Nike ve Adidas’a rakipti: Ünlü spor ayakkabı firması Skechers 9.4 milyar dolara satıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma Skechers’ın bir önceki borsa seansındaki kapanış değerinin yüzde 27 üzerinde bir bedelle tamamlandı. Söz konusu kapanışa göre Skechers’ın piyasa değeri 7,4 milyar dolar seviyesindeydi.

1992 yılında Kaliforniya’da Robert Greenberg tarafından kurulan Skechers, faaliyetlerine oduncu çizmeleriyle başlamış, daha sonra ürün yelpazesine çocuk ve yetişkinler için spor ayakkabılarının yanı sıra atletizm, golf ve futbol ayakkabılarını da ekleyerek büyümesini sürdürmüştü.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Robert Greenberg, yeni ortaklıkla birlikte görevine devam edecek. Greenberg, Skechers’ı özellikle Nike ve Adidas gibi sektör devleri karşısında daha uygun fiyatlı ve konfor odaklı tasarımlarla konumlandırarak öne çıkarmıştı. Şirket son yıllarda İngiltere Milli Takımı’nın golcüsü Harry Kane gibi spor yıldızlarıyla iş birlikleri gerçekleştirmişti.

Skechers, üretiminin büyük kısmını Çin ve Vietnam’daki tesislerinde gerçekleştiriyor. Greenberg, ABD ile Çin arasında 2 Nisan’da başlayan tarife savaşları sonrasında artan maliyetlere karşı fiyat politikasını korumaya çalışmıştı.

Satın alma haberinin ardından Skechers hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25’in üzerinde değer kazanarak 61,90 dolara yükseldi.

Şirketin 2023 yılı verilerine göre Skechers 9 milyar dolar satış geliri ve 640 milyon dolar net kâr açıkladı. Aynı dönemde Nike 51,3 milyar dolar gelirle 5,7 milyar dolar, Adidas ise 26,8 milyar dolar gelirle 863 milyon dolar net kâr elde etti. Nike’ın piyasa değeri 85,1 milyar dolar, Adidas’ın değeri ise 43 milyar dolar olarak ölçüldü.