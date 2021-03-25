Nike’ın Uygur paylaşımı Çin’de büyük tepki aldı

Nike’ın, “Sincan Uygur otonom bölgesindeki zorla çalıştırılma iddialarından endişeli olduklarını ve şirketin bölgeden gelen pamukları ürünlerinde kullanmadığı ve ürün almadığını” yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurması Çin’de büyük tepki çekti.

Popüler Çinli aktör Wang Yibo markayla ilişiğini keserken konu Çin’in Twitter benzeri sosyal uygulaması Weibo’da da büyük tepki aldı.

ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde eski Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana gerginlikler devam ediyor. Son olarak ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada Sincan’da yaşanan insan hakları ihlalleri sebebiyle Çin’e yaptırımlar uygulamıştı.

Çin’de bu hamleye karşılık olarak Avrupalı kişi ve kurumlara yaptırım uyguladı.

Geçtiğimiz günlerde Çin’li bir perakendeci, İsveç’li H&M’in konu ile ilgili yorumları ardından, şirketle ilişiğini kestiğini açıklamıştı.

Çin’in devlet destekli gazetesi Global Times, Batılı şirketlerin konuya “çok dikkatli” yaklaşmaları gerektiğini ve Çin’den gelecek tepkinin öfkeli olacağını belirtti.