Nike'tan işçi çıkarma sinyali

28 Haziran 2020

Dünyanın en büyük spor giyim üreticilerinden Nike, mali yılın son çeyreğinde açıkladığı 790 milyon dolar zararın ardından, iş stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldı. Yeni strateji kapsamında dijital satışa ağrılık verecek olan marka, önümüzdeki günlerde personel çıkarmaya hazırlanıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre Nike, kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Buna göre şirket, dijital satışlara ağırlık verirken, mağazalardan personel çıkarmayı planlıyor. Nike'tan yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı değiştiriyoruz. Yüksek potansiyel gördüğümüz alanlara yeniden yatırımlar yapacağız. Bunun sonucunda büyük olasılıkla işten çıkarmalar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bunu maliyet tasarrufu için değil, yatırımları yönetmek için yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

Kaç kişinin çıkarılacağı henüz belli değil

Söz konusu strateji değişikliliği ilgili analistlere açıklama yapan CEO John Donahoe, “Dijital satışlar şu anda genel satışlarımızın yüzde 30'unu oluşturuyor. Bunu yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz net ve bağlantılı bir dijital pazar yaratmak” dedi.

Açıklamasında doğrudan müşteriye satış stratejisini hızlandırmak istediklerini vurgulayan Donahoe, çalışanlara konuyla ilgili bir mail attıklarını, söz konusu dönüşüm kapsamında kaç kişinin işten çıkarılacağının ve bundan hangi bölümlerin etkileneceğinin henüz belli olmadığını ifade ettiklerini aktardı.