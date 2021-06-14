Nims, dondurduğu meyvelerin yüzde 98'ini ihraç edecek

İskefe Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nims Gıda, ihracat Freeze Dry teknolojisi kullanarak dondurduğu meyve ve sebze ürünlerinin yüzde 98’ini Avrupa ve Amerika’ya ihraç etmeyi planlıyor.

2020’de organik tarım ve sürdürülebilirlik prensipleriyle üretime başlayan şirket, bugün dünyada 40 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip Freeze Dry teknolojisiyle meyve ve sebzeleri dondurarak piyasaya sunuyor. Aynı çatı altında hem donmuş gıda operasyonu hem de Freeze Dry üretimi yapabilen şirket, Balıkesir fabrikasında 2 bin 500 tonluk depolama alanıyla tüm yıl boyunca müşteri taleplerine cevap verebilkece şekilde faaliyet gösteriyor.

Alım garantisi veriyor

Üreticilerle 1 ve 3 yıllık sözleşmeler gerçekleştirerek ürünleri sözleşme dahilinde belirlenen fiyattan almayı taahhüt eden Nims Gıda, çiftçilere belirli süreçlerde ayni ve nakdi destekte bulunuyor. Tüm süreçlerde sahada bulunan mühendis ve teknik personeliyle birlikte çiftçilere 7/24 destek veren şirket, 20 üretici ile başladığı üretimine 100 çiftçi ile devam etmeyi hedefliyor.

“Bu yıl bin ton organik çilek ürettik”

Türkiye'nin organik çilek üretiminde dünyada rekabetçi üstünlüğe sahip olduğunu söyleyen Nims Gıda Genel Müdürü İlter Fıçıcı, “Çiftçilerimizle birlikte bu yıl bin tonluk organik çilek ürettik. Hedefimiz 2022’de 3 bin ton, ilerleyen yıllarda ise 5 bin ton ve üzerinde üretim yapmak olacak. Dondurarak kurutulmuş meyveler, kahvaltılık ve pastane ürünleri başta olmak üzere hazır yemek endüstrisinde ve atıştırmalık olarak kullanılıyor. Dondurarak kurutulmuş meyvelerimizin yüzde 98’ini Amerika ve Avrupa’ya ihraç etmeyi hedefliyoruz. İlaçsız ve organik tarıma önem veriyor, üretim yaptığımız çiftçilerimizle birlikte çalışıyoruz.” dedi.